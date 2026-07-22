Russlands Sicherheitsapparat nimmt einen Mann fest, der lange als unantastbar galt: den Geschäftsmann und Putin-Vertrauten Ilja Traber. Und er ist nicht der Einzige. Was steckt hinter der Säuberungsaktion?

Die Ermittler kamen spät, aber sie waren gründlich. Sie durchsuchten die Villa von Ilja Traber, idyllisch außerhalb von Sankt Petersburg gelegen, mit zwei Schwimmbecken und einem Teich, wie russische Medien berichten. Sie filzten auch Trabers Büro in der Stadt, seine Wohnung, weitere Geschäftsräume. Dann nahmen sie den 75-Jährigen fest.