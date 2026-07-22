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RusslandPutin verlässt seine Freunde

Lesezeit: 5 Min.

Blick auf die Krim-Brücke von Kertsch aus. Erbaut wurde sie von den Gebrüdern Rotenberg, denen gerade ein wichtiger Mitarbeiter verloren ging – durch einen Geheimdienstzugriff.
Blick auf die Krim-Brücke von Kertsch aus. Erbaut wurde sie von den Gebrüdern Rotenberg, denen gerade ein wichtiger Mitarbeiter verloren ging – durch einen Geheimdienstzugriff. Maxim Churusov/Zuma Press/Imago

Russlands Sicherheitsapparat nimmt einen Mann fest, der lange als unantastbar galt: den Geschäftsmann und Putin-Vertrauten Ilja Traber. Und er ist nicht der Einzige. Was steckt hinter der Säuberungsaktion?

Von Silke Bigalke, Berlin

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Die Ermittler kamen spät, aber sie waren gründlich. Sie durchsuchten die Villa von Ilja Traber, idyllisch außerhalb von Sankt Petersburg gelegen, mit zwei Schwimmbecken und einem Teich, wie russische Medien berichten. Sie filzten auch Trabers Büro in der Stadt, seine Wohnung, weitere Geschäftsräume. Dann nahmen sie den 75-Jährigen fest.

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Schlangen vor Tankstellen, liegen gebliebene Traktoren, stillgelegte Flugzeuge: Mit Angriffen auf Raffinerien ist es der Ukraine erstmals gelungen, praktisch alle Russen die Folgen von Putins Großfeldzug spüren zu lassen.

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