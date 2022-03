Putins letzte Freunde in Europa

Seit Bomben auf die Ukraine fallen, bereuen viele in der EU die frühere Nähe zu dem russischen Präsidenten. Doch nicht jeder Politiker distanziert sich klar von ihm.

Von Cathrin Kahlweit, Thomas Kirchner, Oliver Meiler und Isabel Pfaff

In ganz Europa scheint die Haltung nach dem russischen Angriff auf die Ukraine eindeutig zu sein: Unter Wladimir Putin wird Russland endgültig zum Ausgestoßenen aus der Staatengemeinschaft. In ganz Europa? Nein. In einigen Ländern hält man Putin die Treue. Eine Übersicht.