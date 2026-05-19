Normalerweise wäre es wohl nur ein Routinebesuch. Russlands Präsident Wladimir Putin unternimmt seine 25. Chinareise, am Dienstagabend landete er in Peking. Am Mittwoch wird er von Staats- und Parteichef Xi Jinping empfangen, beide Seiten sprechen davon, die Beziehungen weiter zu vertiefen. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine agieren Moskau und Peking als enge Partner. China gilt als wirtschaftliche Lebensader Russlands und profitiert seinerseits von billigen russischen Gas- und Ölimporten.

Zum Gegenteil von Routine wird der Besuch durch das Timing: Nur vier Tage vor Putin war Donald Trump in Peking zu Gast, um Xi zu umschmeicheln. Dabei hatte der US-Präsident sich noch im vergangenen Jahr um eine Annäherung an Russland bemüht, weil er Chinas Position schwächen wollte. Eine gewagte Strategie, bekannt geworden als der „umgekehrte Kissinger“. Putins Besuch diese Woche zeigt, wie erfolglos Trumps Ansatz blieb.

Ziemlich sicher dürfte Putin einiges darüber erfahren, was Xi mit Trump besprochen hat

Laut dem Kreml stehen die Gespräche zwar in keinem Zusammenhang mit Trumps Besuch. Der Austausch findet im Rahmen des 25. Jahrestages des „Vertrags über gute Nachbarschaft, Freundschaft und Zusammenarbeit“ statt, der auf chinesischer Seite noch von Präsident Jiang Zemin unterzeichnet wurde. Chinas Außenministerium sprach dennoch von einer Chance, die Beziehungen „auf eine neue Ebene zu heben“, um der Welt „mehr positive Energie“ zu stiften. Die Partnerschaft leiste einen wichtigen Beitrag zur Wahrung der globalen Stabilität sowie „Gerechtigkeit“.

Ziemlich sicher dürfte Putin auch einiges darüber erfahren, was Xi mit Trump besprochen hat. Die Beziehungen zwischen Moskau und Peking sind zwar von tiefem Misstrauen geprägt, beide Seiten fürchten eine zu große Abhängigkeit voneinander. Gleichzeitig arbeiten sie so eng zusammen wie selten zuvor: China liefert Maschinen, Ersatzteile und andere Technologie nach Russland, die dort wegen westlicher Sanktionen fehlen. Peking kauft vergünstigt Öl und Gas, das in Europa keine Abnehmer mehr findet, und füllt damit Moskaus Kriegskasse. Offiziell positioniert sich China aber als neutraler Vermittler. Anstatt, wie von europäischer Seite gefordert, Druck auf Moskau auszuüben, um den Krieg zu beenden, unterstützt es Russlands „legitime Sicherheitsinteressen“.

Experten zufolge könnte Russland ohne Chinas Unterstützung seinen Krieg in dieser Form nicht führen. Zugleich gibt es immer wieder Berichte über mögliche Waffenlieferungen. Vor einem Jahr warf der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij der chinesischen Führung erstmals öffentlich vor, Waffen und Munition sowie Maschinen und chemische Produkte für die russische Rüstungsindustrie zu liefern.

Anders als Donald Trump, der weitestgehend mit leeren Händen nach Washington zurückkehrte, dürfte Putin mit einer Reihe neuer Zusagen abreisen. Zur russischen Delegation gehören laut Nachrichtenagentur Bloomberg fünf Vizepremiers, acht Minister und die Zentralbankchefin. Außerdem reisen Vertreter staatlicher und privater Konzerne wie die Energiehersteller Rosneft, Gazprom und Novatek mit.

Trotz seiner Energiereserven ist China auf stabile Importe angewiesen

Der Krieg zwischen Israel, den USA und Iran verschafft dem russischen Präsidenten zum ersten Mal seit Kriegsbeginn in der Ukraine neue Verhandlungsmacht gegenüber Peking. Die Abhängigkeit von Chinas Wirtschaft hat zu einem Ungleichgewicht geführt, bei dem Moskau zunehmend wie ein Juniorpartner wirkte. Der Iran-Krieg könnte diese Dynamik nun teilweise verschieben, da Russlands Bedeutung als Energielieferant für China zunimmt. Anders als Ölexporte aus dem Nahen Osten können russische Lieferungen über Land erfolgen oder müssen nur kurze Seewege zurücklegen, was sie weniger anfällig für Disruption macht.

Ein Beispiel dafür sind die Verhandlungen zum Bau der „Kraft Sibiriens 2“. Die Pipeline könnte jährlich 50 Milliarden Kubikmeter Erdgas von der Jamal-Halbinsel über die Mongolei nach China transportieren. Vor Putins Abreise aus Moskau erklärte ein Kremlvertreter, das Vorhaben werde „ernsthaft“ und „detailliert“ besprochen. Die Idee ist inzwischen zwanzig Jahre alt und scheiterte bislang an China. Peking sah lange keinen Nutzen darin, Moskau bei Baukosten und Gaspreis entgegenzukommen. Dennoch deuteten beide Seiten zuletzt immer wieder Fortschritte an, insbesondere dann, wenn sie nach außen Geschlossenheit demonstrieren wollten. Im neuen Fünfjahresplan ist zum ersten Mal von „vorbereitenden Arbeiten“ die Rede.

Auf den ersten Blick wirkt es, als sei China auf eine Krise in der Straße von Hormus gut vorbereitet gewesen. Das Land hat gewaltige Ölreserven angelegt und nach Ausbruch des Kriegs die Exporte raffinierter Ölprodukte umgehend eingeschränkt. Dennoch ist Peking auf stabile Energieimporte angewiesen. Mit wachsender globaler Unsicherheit dürfte Chinas Interesse an Russlands Rohstoffen nur wachsen. Das Ziel von Beteiligten an dem Projekt laut Bloomberg: sich bis September auf einen Gaspreis für die Pipeline einigen.