Von Boris Herrmann

Die Bundespolizei hat einen ihrer Diensthunde umbenannt: Putin heißt jetzt Apollo. Dazu teilt das zuständige Bundesinnenministerium auf Anfrage mit: "Der Diensthund Apollo (vormals Putin) wird als Sprengstoffspürhund bei der Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main eingesetzt." Wann genau der Hund umgetauft wurde - ob schon vor Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine oder erst danach -, geht aus der Antwort des Ministeriums nicht hervor. Auch die Frankfurter Bundespolizeidirektion will sich zu den Hintergründen der Umbenennung nicht äußern. Dabei wäre es schon interessant gewesen zu erfahren, auf welches Kommando das möglicherweise nachhaltig verstörte Tier nun eigentlich hört: "Apollo, vormals Putin, Platz"?

Apollo ist in der Mythologie der Gott des Lichts, der danach strebt, drohendem Unheil entgegenzuwirken: Wenn man so will also eine Art Anti-Putin. An Gründen, einen Hund, der im Dienst der Bundesrepublik steht, nicht beim Namen des russischen Präsidenten zu rufen - und dann auch noch quer durch den Frankfurter Flughafen -, hätte es jedenfalls auch schon vor dem Beginn des Überfalls auf die Ukraine nicht gemangelt (Georgien, Krim, Syrien).

Was den unrühmlichen Erst-Taufpaten betrifft, so macht das Innenministerium mildernde Umstände geltend: "Die Bundespolizei erwirbt ihre Diensthunde grundsätzlich in einem Alter von zwölf Monaten bis drei Jahre bei Privatpersonen bzw. Züchtern." Zu diesem Zeitpunkt verfügten die Hunde bereits über einen Namen. Dies treffe auch auf den Diensthund Apollo zu. Seinen vormaligen Namen habe ihm der Züchter gegeben. Nach allem, was sich über den Werdegang dieses Hundes rekonstruieren lässt, hat er dann aber mindestens drei Jahres lang unter dem Namen Putin für Deutschland gedient.

Öffentlich bekannt, wenn auch in sehr begrenztem Maße, wurde seine Existenz durch eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion im Bundestag. Die hatte sich in der vergangenen Wahlperiode, noch von der Oppositionsbank aus, danach erkundigt, was mit Diensthunden und Dienstpferden der Bundespolizei geschieht, die alters- oder gesundheitsbedingt außer Dienst gestellt werden. Dabei fragte die FDP auch nach Namen, Geburtsdatum und Ausbildungsgrad der betreffenden Hunde und Pferde. Es gibt im politischen Berlin die erstaunlichsten Nischeninteressen.

Irgendwo zwischen Daisy, Akki und Hugo tauchte dann in der Antwort der Bundesregierung auch der Dobermann Putin auf. Er wurde am 22. April 2014 geboren. Zum Zeitpunkt des Antwortschreibens vom Juli 2020 war er also schon sechs Jahre alt. 2023 erreicht er das Diensthunderentenalter. Man kann wohl sagen, dass ihn seine Umtaufe auf den letzten Sprengstoffschnüffelrunden ereilte.

Ein Hund namens Putin - den Lesern der Krimikomödie "Miss Merkel - Mord in der Uckermark" dürfte das bekannt vorkommen. Darin ermittelt die pensionierte Kanzlerin als Hobbydetektivin. Der vierbeinige Putin an ihrer Seite ist in diesem Fall kein echter Dobermann, sondern ein fiktiver Mops. Aber auch der soll für künftige Auflagen nun umgetauft werden. Der Bestsellerautor David Safier findet inzwischen, Putin sei kein Name für einen anständigen Hund.