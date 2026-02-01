Keiner weiß, womit sich Syriens früherer Diktator Baschar al-Assad den lieben langen Tag die Zeit vertreibt. Über Nacht aus seinem Reich geflohen, als Islamisten-Rebellen der HTS die Hauptstadt Damaskus stürmten, fand Assad mit Familie und einer Handvoll Getreuer Unterschlupf in Moskau. Kremlchef Wladimir Putin gewährt dem Kriegsverbrecher Asyl im goldenen Käfig: Der Gewaltherrscher, der ungezählte Millionen in Dollar und Goldbarren mitgenommen haben soll auf der Flucht Anfang Dezember 2024, darf sich offensichtlich nicht öffentlich äußern oder gar politisch aktiv werden.