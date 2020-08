Von Sebastian Herrmann

Wenn das Glück endlich einmal Küsse verteilt, stürzt es die Empfänger oftmals gleich in einen Konflikt: Ist es nun angebracht, sich nur im Stillen zu freuen, oder sollte die Freude darüber offen geteilt werden? Eine Beförderung im Job, eine gute Note in der Schule oder ein finanzieller Segen aus unerwarteten Quellen können Neid und Missgunst von Freunden, Bekannten und Kollegen wecken. Und außerdem möchte niemand gerne als Angeber dastehen, fast jeder fürchtet das Urteil seines Umfeldes. Da hält man also lieber den Mund und verheimlicht seine Triumphe. Zugleich treibt die Menschen aber auch der Wunsch an, sich selbst im besten Licht darzustellen, die Sehnsucht nach Anerkennung ist groß, gerade wenn ein Erfolg aus Fleiß und harter Arbeit resultiert. Dann drängt der Stolz dazu, anderen auch davon zu erzählen. Schweigen oder erzählen? Es ist eine Zwickmühle.