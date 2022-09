Psychische Gewalt gegen Kinder ist dem Deutschen Kinderschutzbund zufolge weit verbreitet, obwohl sie einen gesetzlichen Anspruch auf eine gewaltfreie Erziehung haben. Am Weltkindertag am Dienstag hat der Verband eine Aufklärungskampagne unter dem Motto "Gewalt ist mehr, als Du denkst" gestartet. Emotionale Gewalt habe ebenso starke Auswirkungen wie andere Formen der Gewalt, sagte Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne): "Und das ein Leben lang." Bei Fragen des Sorge- und Umgangsrechts für Minderjährige müsse der Schutz vor Gewalt sichergestellt werden. "Die Interessen der Kinder brauchen mehr Aufmerksamkeit", sagte Paus: "Kinderrechte müssen im Vordergrund stehen, an jedem Tag im Jahr."