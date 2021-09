Fall Winterhoff:Umstrittener Psychiater darf weiter Kinder behandeln

Trotz massiver Kritik an den Behandlungsmethoden von Michael Winterhoff arbeiten Jugendhilfe-Einrichtungen weiter mit dem Bonner Arzt zusammen. Politik und Behörden haben es mit der Aufklärung des Skandals offenbar nicht eilig.

Von Nicole Rosenbach, Köln, und Rainer Stadler

Die HPW Dierdorf, eine Jugendhilfe-Einrichtung im Westerwald, präsentiert sich als heile, bunte Welt mit einem blauen, roten und grünen Haus. Es gibt eine Scheune mit Kletterwand und Pferde für die Reittherapie. In jedem Haus leben acht junge Menschen in einer Wohngruppe, betreut von Therapeutinnen und Pädagogen. Sie begegneten den Kindern und Jugendlichen mit einer "annehmenden und wertschätzenden Haltung", heißt es auf der Webseite. Ob die Betroffenen das auch so sehen?