Von Max Ferstl, Stuttgart

Sie sind ein ziemlich ungleiches Paar. Der eine, Achim A., sieht aus wie ein Buchhalter, blaues Hemd, gescheiteltes Haar. Er hat einen Ordner unter dem Arm, als er in den Gerichtssaal geführt wird. Der andere, Arend-Adolf G., trägt einen zerknitterten roten Pullover und Glatze. Er hält sich beim Hereinkommen ein Blatt Papier vor das Gesicht, die Fotografen sollen keinen freien Blick haben.

Achim A., 52, redet gern und viel. Seine Sätze sind geschliffen. Man merkt ihm an, dass er mal Dozent war, bevor sie ihn verhaftet haben. Zumindest sagt er das. Arend-Adolf G., 60, sagt erst einmal nichts an diesem ersten Verhandlungstag, nur dass er wenig zu seinem Privatleben sagen werde, das werde sonst "von der Presse breitgetreten".

Die Frage ist jetzt, ob die beiden nur ein seltsames Duo sind - oder auch Kriminelle der schlimmeren Sorte. Das glaubt jedenfalls die Bundesanwaltschaft. Sie wirft den beiden vor, dass sie als Rädelsführer eine terroristische Vereinigung gründen wollten - wenn sie nicht vorher aufgeflogen wären.

Tote, auch unter der Zivilbevölkerung, hätten die Angeklagten in Kauf genommen

Donnerstagmorgen, Oberlandesgericht Stuttgart, Sitzungssaal 1: Um kurz nach 9 Uhr erhebt sich die Staatsanwältin und trägt die Anklage vor, nüchtern im Ton, ungewöhnlich im Inhalt. Achim A. und Arend-Adolf G., beide ehemalige Bundeswehrsoldaten, sollen geplant haben, eine paramilitärische Einheit aufzustellen. Die Truppe sollte sich "aktiv" am Bürgerkrieg im Jemen beteiligen. Dass es dadurch zu Toten, auch unter der Zivilbevölkerung kommen würde, hätten die Angeklagten in Kauf genommen. Das "strategische Ziel" des Vorhabens sei "die Befreiung des Bürgerkriegsgebiets" gewesen, sagt die Staatsanwältin. Anschließend sollte aus der Einheit ein eigenes Unternehmen werden - "militärisch aufgestellt und streng hierarchisch organisiert".

Spätestens 2021 hätten die Planungen begonnen. A. und G. seien "arbeitsteilig" vorgegangen, der eloquente A. sollte sich um die Finanzierung der Söldnertruppe kümmern. Deshalb habe er versucht, Kontakte nach Saudi-Arabien zu knüpfen. Allerdings erfolglos. G. wiederum sollte potenzielle Kämpfer anwerben, ehemalige Vertraute bei der Bundeswehr. Mindestens acht Personen hat G. laut Anklage dafür angesprochen.

An der Stelle, an der es um die Motive der Angeklagten geht, bleibt die Bundesanwaltschaft kryptisch. Einerseits soll Geld eine maßgebliche Rolle gespielt haben. Bis zu 40 000 Euro im Monat hätten die Angehörigen der Privatarmee bekommen sollen. Andererseits soll das Duo von "christlich-fundamentalistischen Vorstellungen" getrieben worden sein, auch von "Wahrsagungen" ist die Rede, die die Angeklagten offenbar als verbindliche Anweisungen verstanden haben sollen.

Während die Staatsanwältin redet, macht sich A. Notizen in seinem Ordner, G. schaut auf seine Hände. Es ist dann zunächst A., der redet. Allerdings nicht über die Vorwürfe, sondern über sich selbst. Er schildert einen einigermaßen verworrenen Lebenslauf, der beruflich bei der Bundeswehr begann, ihn später als Freiberufler unter anderem für diverse Firmen in den Irak, nach Somalia und Syrien brachte. Meistens sei es darum gegangen, "Kontakte zu knüpfen", so nennt A. das. Wofür er diese nutzen wollte, bleibt unklar. Auch "Abenteuerlust" habe ihn angetrieben. 2015 hat A. dann nach eigenen Angaben die NGO Nation Building International gegründet, die kollabierende Staaten stabilisieren sollte. "Ich wollte etwas bewegen, ich wollte große Politik machen", sagt er. Doch bewegt habe er dann nichts, weil Geld fehlte.

Er glaube an "Präkognition", sagt A., an Vorhersehung

Dann redet A. noch über seinen tiefen Glauben. Und darüber, dass er an "Präkognition" glaube, an Vorhersehung. An dieser Stelle kommt nun die Wahrsagerin ins Spiel, die offenkundig in der Anklage gemeint war. Er habe der Frau, die eine Cousine seiner Lebensgefährtin ist, vertraut, sagt er. "Sonst wäre ich nie in die Situation gekommen." Konkreter wird A. nicht.

Dann ist G. an der Reihe. Dafür, dass er nur wenige Angaben machen wollte, gerät seine Einlassung dann doch sehr ausführlich. Auffällig ist, dass sein beruflicher Werdegang ähnlich unstet ist wie der des Mitangeklagten. Mal war er Buchbinder, mal Soldat bei der Bundeswehr, mal fuhr er Pakete aus, mal war er Hausmann, ein anderes Mal habe er für eine Sicherheitsfirma gearbeitet, über die er dann auch Achim A. kennenlernte.

Am Ende haben beide Angeklagten viel erzählt, über ihr Leben, ihre Großeltern, ihre Frauen, A. redet über seinen Alkoholismus, G. über seine Netzhaut, die sich im linken Auge abgelöst habe. Nur über die Sache mit der ominösen Privatarmee für den Krieg im Jemen, darüber sagen sie bisher praktisch nichts.