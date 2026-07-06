Zum Hauptinhalt springen

Prozess gegen „Palestine Action“-Mitglieder„Hi, wenn ihr dieses Video seht, wurde ich wahrscheinlich verhaftet“

Lesezeit: 4 Min.

Sie werfen dem deutschen Staat „Komplizenschaft“ mit Israel vor: Angeklagte im Gerichtssaal in Stuttgart-Stammheim.
Sie werfen dem deutschen Staat „Komplizenschaft“ mit Israel vor: Angeklagte im Gerichtssaal in Stuttgart-Stammheim. Bernd Weißbrod/picture alliance/dpa

Unter enormen Sicherheitsvorkehrungen stehen in Stuttgart-Stammheim fünf Palästina-Aktivisten vor Gericht – angeklagt wegen Bildung einer „kriminellen Vereinigung“. Was dahintersteckt.

Von Ronen Steinke, Berlin

SZ bei Google bevorzugen

Am Himmel leuchtete der Vollmond, die Straßen waren menschenleer. In der Stadt Ulm in Baden-Württemberg rannte in der Nacht vom 7. auf den 8. September 2025 ein vermummter Mann, auf dessen Rücken die Worte „Palestine Action“ standen, auf den Haupteingang der Firma Elbit Systems Deutschland zu. Ein langes, flaches Gebäude, ein paar Bäume rundherum, kein Sicherheitszaun.

Zur SZ-Startseite

Israel und Libanon
:„Terrortunnel, Terrordörfer – all das wird beseitigt“

Ein Ende der Kämpfe in Libanon ist eine Kernforderung Irans bei den Verhandlungen mit den USA. Doch Israels Regierungschef Netanjahu folgt einer anderen Strategie.

SZ PlusVon Kristiana Ludwig

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite