Unter enormen Sicherheitsvorkehrungen stehen in Stuttgart-Stammheim fünf Palästina-Aktivisten vor Gericht – angeklagt wegen Bildung einer „kriminellen Vereinigung“. Was dahintersteckt.

Am Himmel leuchtete der Vollmond, die Straßen waren menschenleer. In der Stadt Ulm in Baden-Württemberg rannte in der Nacht vom 7. auf den 8. September 2025 ein vermummter Mann, auf dessen Rücken die Worte „Palestine Action“ standen, auf den Haupteingang der Firma Elbit Systems Deutschland zu. Ein langes, flaches Gebäude, ein paar Bäume rundherum, kein Sicherheitszaun.