Von Hans Holzhaider

Diese Reportage erschien am 20. Dezember 2011 in der Süddeutschen Zeitung. Als "Akteneinsicht" werden in den Feiertagsausgaben der SZ Berichte über große Prozesse der vergangenen Jahrzehnte nachgedruckt. Die Texte sind leicht gekürzt und mit einer aktuellen Einordnung versehen.

Stade - Der Zeuge Martin W., 26, Dachdecker, war zehn Jahre und acht Monate alt, als der Maskenmann zu ihm kam. Es war in der Nacht zum 22. Oktober 1995. "Ich bin wach geworden", sagt er, "und jemand stand an meinem Bett." Die Familie W. wohnte in einem Reihenhaus in Bremen, und Martins Kinderzimmer lag im ersten Stock, direkt neben dem Schlafzimmer der Mutter. Martin schlief im unteren Stockbett, im oberen Bett hatte er seine Carrera-Rennbahn aufgebaut. Seine kleine Schwester lag neben ihm, denn die ältere Schwester, bei der sie sonst schlief, war in dieser Nacht nicht zu Hause, und sie wollte nicht allein schlafen. "Es war dunkel, das einzige Licht kam vom Radiowecker. Ich habe nur die Umrisse der Gestalt gesehen. Ich habe versucht zu schreien, aber es kam kein Ton raus. Er hat mir in die Hose gefasst und an mir rumgespielt. Er hat ständig gesagt: ,Brauchst keine Angst zu haben, ich tu dir nichts.' Dann hab ich meine Schwester in den Po gekniffen, die hat geschrien, da sprang er auf, knallte gegen den Schrank, und raus, und die Treppe runter. Dann kam ja gleich meine Mutter, die sah noch den Schatten auf der Treppe."

"Was hatte das für Folgen für Sie?", fragt der Vorsitzende Richter Behrend Appelkamp.

"Ich war damals eine Zeitlang stationär in der Jugendpsychiatrie", sagt Martin W. "Vergessen tut man so was nie."

"Und heute?"

"Der Schatten von damals hat ein Gesicht bekommen. Das ist ein Punkt, wo die Verarbeitung anfangen kann."

Ein Gesicht. Und einen Namen. Martin N., Sozialpädagoge, vor wenigen Tagen 41 Jahre alt geworden. Ein großer Kerl, deutlich über 1,90 Meter. Auf alten Fotos sieht man ein auffällig langes, ovales Gesicht, ein jungenhaftes Lachen. Kinder, die er bei Ferienaufenthalten und Sportfreizeiten betreut hat, schilderten ihn als Supertyp, als guten Kumpel, nett, lustig, fürsorglich wie ein großer Bruder. Jetzt, als Angeklagter vor dem Landgericht in Stade, ist ihm alles Kumpelhafte abhandengekommen. Das Gesicht ist zu einem großen Teil hinter einem lang wuchernden Vollbart verborgen. Meist hält er den Blick gesenkt, während seine einstigen Opfer ihre Erlebnisse schildern.

Marco B. erscheint nicht vor Gericht. Er war erst acht Jahre alt, als der Maskenmann zu ihm kam. Das war 1999, heute ist Marco B. zwanzig. Aber was er damals erlebt hat, macht ihm noch immer zu schaffen. Seine Mutter hat einen Brief an das Gericht geschrieben: "Marco fühlt sich psychisch nicht in der Lage, gegen N. auszusagen. Nach vielen Jahren ist er zur Ruhe gekommen. Um die Balance nicht zu gefährden, kann er nicht aussagen." Mit Einverständnis aller Beteiligten verliest das Gericht die Aussage, die Marco B. im September 2000 gemacht hat, mehr als ein Jahr nach dem Ereignis. Er war damals mit seiner 4. Grundschulklasse im Schullandheim Wulsbüttel, auf halbem Weg zwischen Bremen und Bremerhaven. "In der Nacht hat mich ein Erwachsener geweckt. Er hat mich aus dem Bett gehoben und in den Keller getragen. Dann hat er mich ausgezogen. Ich musste auf der Treppe stehen und meinen Penis anfassen. Dann hat er Fotos gemacht. Er hat gesagt: ,Wenn du was sagst, bring ich dich um, und deine Eltern auch.' Ich hab mich nicht getraut, es den Betreuern zu erzählen. Vielleicht war es ja einer von denen. Zu Hause hab ich's nicht erzählt, weil ich dachte, dass er meine Eltern umbringt."

Sebastian H., 28, Speditionskaufmann, findet auch nach so vielen Jahren keine Worte für das, was ihm damals widerfahren ist. "Es war ein Herbsttag. Es klingelte an der Tür, so gegen 21 Uhr. Da war der Maskenmann da."

"Was hat er gemacht?"

"Ja", sagt der Zeuge. Und schweigt.

"Es fällt Ihnen schwer, das zu beschreiben", sagt der Richter.

"Ja", sagt Sebastian H. "Definitiv." Der Richter muss ihm seine frühere Aussage Satz für Satz vorhalten. "Sie sollen gesagt haben: ,Aber bitte nicht vergewaltigen', und er hat gesagt: ,Nein, ich will nur ein bisschen fummeln'?"

"Ja. Zum Glück kam dann meine Mutter runter, da hat er von mir abgelassen."

Devent Y., 28, erzählt, wie er nachts im Schullandheim aufwachte und sah, wie ein Mann mit einer Taschenlampe im Schlafsaal herumschlich. "Erst stand er am Bett eines Zimmergenossen, dann kam er an mein Bett. Er hat mir die Hose runtergezogen und mich zwischen den Beinen gestreichelt. Am nächsten Tag haben wir es der Lehrerin erzählt. Sie sagte, wir hätten uns wohl Horrorgeschichten erzählt. Es hat uns niemand geglaubt."

Igor B., 27, Student: "Er hat mich rausgetragen in einen Raum ohne Licht. Er sagte, ich soll ihn anfassen. Ich fing an zu weinen. Er fragte, was los ist. Ich sagte, ich muss auf die Toilette. Da ließ er mich gehen. Ich habe es der Lehrerin erzählt. Sie hat meine Eltern angerufen, aber sie sagte, es muss ein Albtraum gewesen sein. Hier kommt niemand rein ohne Schlüssel."

Drei Kinder können nichts mehr aussagen. Stefan Jahr, 13 Jahre alt, Dennis Rostel, acht Jahre alt, und Dennis Klein, neun Jahre alt, sind tot. Martin N. hat sie getötet, er hat sie mit seinen bloßen Händen erwürgt. Er hat die Taten gestanden. Ulrich und Petra Jahr sind die Eltern von Stefan Jahr, dem ersten Opfer des Maskenmannes, soweit man das bis heute weiß. Sie treten im Prozess gegen Martin N. als Nebenkläger auf.

Stefan verschwand am 31. März 1992 aus dem Internat Eichenschule in Scheeßel, einer 12 000-Einwohner-Gemeinde an der Bahnstrecke Bremen-Hamburg. Stefan war Epileptiker, in der Schule hatte es Probleme mit den Mitschülern gegeben, deshalb hatten die Eltern ihn im Internat untergebracht. "Er hatte sich schnell eingelebt", sagt Ulrich Jahr. Im Dezember 1991 konnten die Medikamente abgesetzt werden. "Er war dann viel ausgeglichener und ruhiger geworden, alles war bestens aus unserer Sicht." Stefan schlief in einem Zwei-Bett-Zimmer im Erdgeschoss. Um 21 Uhr sollte Nachtruhe sein. Als die Hausleiterin am Abend des 30. März um halb zehn noch Unterhaltung aus dem Zimmer hörte, wollte sie eintreten, aber die Tür war abgeschlossen. Sie klopfte, Stefan öffnete: Er wollte gerade ins Bett gehen. Kurz darauf stellte sie fest, dass die Tür wieder versperrt war. Das war gegen die Hausordnung. Sie ermahnte die Kinder streng und konfiszierte den Schlüssel. Am nächsten Morgen um halb sechs stellte Stefans Zimmergenosse fest: Stefan ist weg. Im Aufenthaltsraum fand man Stefans Schlafanzug auf einem Tisch, ein Fenster war offen. "Alles war noch da", sagt Stefans Vater. "Sein kleiner Rucksack mit einem Müsliriegel und einer Getränkeflasche, seine Jacke mit sechs Mark in der Tasche." Nur die Jeans und die Schuhe fehlten. "Wir kamen zu dem Schluss: Da muss jemand den Jungen rausgeholt haben", sagt der Vater. "Das ist allerdings von der Polizei noch sehr lange anders gesehen worden."

Einen Monat später, am 3. Mai, fanden Spaziergänger Stefans Leichnam im Naturschutzgebiet Verdener Dünen. Er war im Sand vergraben, die Hände waren mit einem Strick auf dem Rücken gefesselt.

"Zunächst hatte man ja immer noch gehofft, dass er nur weggelaufen ist", sagt Ulrich Jahr, "obwohl man nicht verstehen konnte, warum. Das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Dann war es, wie soll man das sagen, ein Gefühl der Erleichterung, dass die Ungewissheit weg war. Aber ich wollte unbedingt wissen: Was ist geschehen?" Als die Ermittlungen zu keinem Ergebnis führten, beauftragte Ulrich Jahr einen renommierten Hamburger Rechtsanwalt mit der Überprüfung der Ermittlungsakten, gab ein neues Gutachten in Auftrag zur Feststellung des Todeszeitpunkts - nichts führte auf die Spur des Täters.

Am 24. Juli 1995 verschwand der achtjährige Dennis Rostel aus dem Zeltlager Selker Noor in der Nähe von Schleswig. Seine Leiche wurde zwei Wochen später im Dünensand in der Nähe der dänischen Stadt Holstebro gefunden. "Es war ein Schock für mich", sagt Ulrich Jahr, "die Ähnlichkeit des verschwundenen Jungen mit Stefan. Ich dachte mir sofort, das muss der gleiche Täter gewesen sein. Das habe ich der Polizei vorgetragen, aber die sind jahrelang nicht davon ausgegangen. Erst 2001, als der Fall Dennis Klein publik wurde, da hieß es bei der Polizei plötzlich: Serienmörder." Ulrich Jahr macht keinen Hehl aus seiner Erbitterung, dass es so lange dauern musste.

Dennis Klein verschwand am 4. September 2001 aus dem Schullandheim Wulsbüttel, demselben Haus, in dem Martin N. zwei Jahre zuvor schon Marco B. missbraucht hatte. Dennis' Leiche wurde zwei Wochen später von einem Pilzsammler in der Nähe der Ortschaft Kirchtimke gefunden, gut 40 Kilometer von Wulsbüttel entfernt. Erst jetzt wurde eine Sonderkommission eingerichtet, erst jetzt begann man, die drei Morde und all die unaufgeklärten und teilweise ja auch als nicht glaubwürdig eingeschätzten Geschichten von einem "schwarzen Mann", der nachts in Zeltlager, Jugendherbergen, aber auch Privathäuser eingedrungen war, im Zusammenhang zu sehen. Man holte den Kriminalhauptkommissar Alexander Horn aus München, der als besonderes erfahrener Profiler und Fallanalytiker gilt. Bald hatte man eine ziemlich gute Vorstellung von dem Täter, den man suchte: männlich, 30 bis 40 Jahre alt, intelligent, allein lebend, pädophil, Erfahrung im Umgang mit Kindern, möglicherweise in einem einschlägigen Beruf tätig, gute Ortskenntnis an den Tatorten, mobil, flexibel, sozial integriert und angepasst.

Aber das schönste Täterprofil nützt nichts, wenn man keinen Verdächtigen hat. Im Dezember 2007 stößt die Soko Dennis auf einen Mann, auf den das Profil erstaunlich gut passt: Martin N. Gegen Martin N. wurde zweimal ermittelt, weil er Kinder am Penis berührt hatte, 1994 in Bremen und 2004 in Hamburg. Beide Verfahren wurden eingestellt. Nun wird Martin N. vernommen. Er zeigt sich kooperativ, gibt bereitwillig Auskunft über seinen Lebenslauf - Abitur, Zivildienst, Studium der Mathematik, Physik und Pädagogik, verschiedene Arbeitsstellen als Erzieher und pädagogischer Mitarbeiter. Vier Jahre hat er im Auftrag des Jugendamts Bremen einen Pflegesohn betreut. Nie gab es irgendwelche Unregelmäßigkeiten an seinen Arbeitsstellen. Ein Bezug zu den Missbrauchsfällen und den drei Morden ist nicht herzustellen.

Was die Fahnder zu diesem Zeitpunkt nicht wissen: In der Asservatenkammer der Hamburger Polizei liegt eine Festplatte, die bei einer Wohnungsdurchsuchung bei Martin N. beschlagnahmt wurde. Die Polizei ermittelte wegen eines Erpressungsversuchs; 2007 wurde N. deshalb zu zehn Monaten Haft mit Bewährung verurteilt. Auf der Festplatte sind Tausende Fotos nackter Kinder gespeichert. Aber niemand hat diese Fotos bisher ausgewertet, und auch die Beamten der Sonderkommission Dennis sehen dazu keinen Anlass. Martin N. ist zu diesem Zeitpunkt nur einer von rund 1500 potentiellen Verdächtigen, von denen fast jeder Fotos von nackten Kindern in seinem Computer hat. Und so wird Martin N. wieder entlassen.

Martin W., der Junge, der im Oktober 1995 in seinem Elternhaus in Bremen vom Schwarzen Mann heimgesucht wurde, hat die Berichte über die Arbeit der Sonderkommission Dennis aufmerksam verfolgt. Anfang Februar 2011 sitzt er vor seinem Computer, als ihm plötzlich eine Erinnerung kommt: Ein paar Wochen vor jenem einschneidenden Erlebnis hatte er an einer Freizeit vom Jugendrotkreuz teilgenommen, und einer der Betreuer hatte ihn aufgefordert, Bilder von seinem Wohnhaus zu zeichnen: Wer in welchem Zimmer schläft, wo die Möbel stehen, wo die Treppe ist. "Ich wusste zu 80 Prozent, dass der Betreuer Martin hieß", sagt Martin W. Er schickt eine E-Mail an die Sonderkommission Dennis. Die Beamten finden schnell heraus, wer der Betreuer war: Martin N. Inzwischen haben sie Zugriff auf die Fotos aus N.s Computer, die bei der Hausdurchsuchung gefunden wurden. Sie finden Fotos von Dennis Klein und Dennis Rostel, und sie finden die Fotos, die Martin N. gemacht hat, als er 1999 im Schullandheim Wulsbüttel den achtjährigen Marco B. missbrauchte.

Am Morgen des 13. April 2011 wartet ein Mobiles Einsatzkommando der Polizei in der Jägerstraße in Hamburg-Harburg darauf, dass Martin N. seine Wohnung verlässt. Auf einem Parkplatz in der Nähe warten Martin Erftenbeck, der Leiter der Soko Dennis, und der Münchner Profiler Alexander Horn. Sie haben einen Durchsuchungsbefehl für N.s Wohnung und eine richterliche Anordnung zur Entnahme einer Speichelprobe. Einen Haftbefehl hat der Richter abgelehnt.

Um 6.40 Uhr erfolgt der Zugriff. Erftenbeck und Horn übernehmen den Festgenommenen. Er willigt ein, mit ihnen nach Verden zu fahren, wo die Sonderkommission arbeitet. Horn fährt, Erftenbeck sitzt hinten neben Martin N. "Im Auto gab ich ihm den DNA-Beschluss", erzählt Erftenbeck. "Es kam dann zu heftigen körperlichen Reaktionen, Brechreiz, trockener Mund. Wir mussten dreimal von der Autobahn runter."

In Verden wird Martin N. erkennungsdienstlich behandelt. Dann beginnt die Vernehmung. "Er fragte uns, welche Beweise wir hätten", sagt Alexander Horn. "Wir zeigten ihm die Fotos. Wir wussten, dass er ein Ferienhaus in Dänemark gemietet hatte, in der Nähe der Stelle, wo Dennis Rostel aufgefunden wurde. Wir hatten die Aussage von Martin W. über den Kontakt im Ferienlager."

Aber an diesem Tag gestand Martin N. noch nicht. Am nächsten Tag wurde er um 11.35 Uhr aus seiner Zelle geholt. Er habe schlecht geschlafen, sagte er, Tausende Menschen seien ihm in seinen Träumen erschienen. "Dann verließ Erftenbeck das Zimmer", sagt Horn. "Ich war allein mit ihm. Es schien sehr in ihm zu arbeiten. Ich sagte, ich hätte ihm den ganzen Tag die Hand gereicht, er habe sie ausgeschlagen. Jetzt reiche ich sie ihm noch mal, er müsse sich entscheiden. Da nahm er die Hand und lehnte sich an meine Schulter. Er fing stark an zu weinen. Er sagte, er habe Angst vor dem, was jetzt komme, vor allem vor den Medien. Er habe seiner alten Mutter schon so viel Kummer gemacht. Ich fragte ihn, ob er der schwarze Mann sei. Er sagte ja, er ist der schwarze Mann."

Vor dem Landgericht in Stade schweigt Martin N. Am zweiten Verhandlungstag haben seine Verteidiger eine Erklärung für ihn verlesen: Ja, er habe Stefan Jahr, Dennis Rostel und Dennis Klein aus Furcht vor Entdeckung getötet. An die 20 angeklagten Missbrauchsfälle könne er sich nur teilweise erinnern, sie lägen so lange zurück, sie seien so gleichförmig gewesen. In neun Fällen schließe er definitiv aus, dass er der Täter war. Er sei entsetzt über seine Taten und empfinde tiefe Scham und Reue. Er sei sich bewusst, dass er den Kindern und den Eltern unbeschreibliches Leid zugefügt habe. Während der langen Haftzeit, die ihm bevorstehe, wolle er versuchen, die Taten aufzuarbeiten, dafür bitte er um therapeutischen Beistand.

Fragen werde ihr Mandant nicht beantworten, sagen die Verteidiger. Es gäbe noch viele Fragen. Die Festplatte auf Martin N.s Computer ist passwortgesichert, die Ermittler konnten sie noch nicht öffnen. Martin N. weigert sich, das Passwort preiszugeben. Seine Begründung: Er wolle nicht, dass andere Personen in diese Sache hineingezogen würden. Während der Prozess schon läuft, finden die Nachmieter in N.s Wohnung, in der Dunstabzugshaube über dem Herd versteckt, eine weitere Festplatte, ebenfalls verschlüsselt. Warum hat Martin N. sie so gut versteckt, dass sie nicht einmal bei der Wohnungsdurchsuchung gefunden wurde?

Und dann ist da noch die Sache mit der Spur Nummer 7353: GerdX. Unter diesem Pseudonym, sagt der Kriminalbeamte Erftenbeck, habe Martin N. zehn Jahre lang auf einem Forum für pädophile Männer im Internet gechattet. Man sei sich da sicher. Er habe sich einer Beziehungsperson gegenüber selbst als GerdX zu erkennen gegeben. Während der Weihnachtspause müssen die Prozessbeteiligten - Richter, Schöffen, Nebenkläger, Verteidiger, der psychiatrische Sachverständige - die Abschriften der Chatbeiträge lesen - es sind rund viereinhalbtausend. Einige davon lassen Zweifel aufkommen, ob die Angst vor Entdeckung wirklich der einzige Antrieb für Martin N. war, als er Stefan Jahr, Dennis Rostel und Dennis Klein tötete. Erftenbeck zitiert einen Beitrag vom September 2001, wenige Tage nachdem Dennis Klein ermordet wurde. Gerade waren die von Terroristen gesteuerten Flugzeuge in die Twin Towers in New York gerast. Im "Jungsforum" im Internet schrieb ein Teilnehmer, er finde das geil, dass jetzt auch die Amis mal eins auf den Deckel gekriegt hätten. Martin N. alias GerdX antwortete: "Ich finde es geil, wenn Kinder einem Sexualmörder in die Hände fallen."