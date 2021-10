Von Antonie Rietzschel, Dresden

Wenn Cedric S. versucht, sich zu erinnern, dann schaut er zur Decke, zieht die Augenbrauen zusammen. Auf der Stirn bilden sich mehrere Falten. Cedric S. muss sich an diesem Tag an vieles erinnern, an die Zahl der Leute, mit denen er Fußball spielt, ob er deren Telefonnummern kennt. An Drohungen gegen ihn, an Details eines früheren Gerichtsverfahrens. Stundenlang befragen ihn die Verteidiger von Lina E. und drei weiteren jungen Männern, die wegen der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und gefährlicher Körperverletzung angeklagt sind.