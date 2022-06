Von Peter Burghardt, Itzehoe

Erst wird sie im Rollstuhl in den Gerichtssaal geschoben, die Angeklagte Irmgard F. ist 97 Jahre alt. Der früheren Sekretärin im KZ Stutthof wird Beihilfe zum Mord in mehr als 11 000 Fällen vorgeworfen. Dann schieben Helfer auch ihn vor das Landgericht Itzehoe, das für diesen Prozess in ein Logistikzentrum umgezogen ist: Bruno Dey, 95, einst Wachmann in jenem Konzentrationslager bei Danzig, in dem Zehntausende Menschen ermordet wurden oder an Krankheiten und Erschöpfung starben.