Im Korruptionsprozess gegen Italiens früheren Regierungschef Silvio Berlusconi will das Gericht einige Frauen anhören, die bei den sogenannten Bunga-Bunga-Partys des Parteichefs dabei waren. Das entschieden die Richter in Mailand am Mittwoch, wie italienische Nachrichtenagenturen berichteten. Berlusconi muss sich in dem Verfahren wegen Zeugenbestechung im Zusammenhang mit den Partys verantworten. Die Frauen hatten bereits in zwei vorangegangenen Prozessen ausgesagt, allerdings als Zeugen, nun sollen sie auf der Anklagebank Platz nehmen. Die Prozesse gehen auf den auch als Ruby-Affäre bekannten Skandal zurück. In der Stadt Siena wurde der 85 Jahre alte Berlusconi in einem Prozess wegen Zeugenbestechung am 21. Oktober freigesprochen. Berlusconi ist Chef der konservativen Forza Italia, die Teil der Regierung unter Ministerpräsident Mario Draghi ist.