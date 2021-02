Von Peter Burghardt, Hamburg

Draußen in der Eiseskälte vor dem Hamburger Landgericht hatten sich Demonstranten versammelt, als dieser Prozess begann. "Gegen jeden Antisemitismus" stand auf einem Spruchband, "Antisemitismus anklagen, vor Gericht und überall" auf einem Schild. Drinnen im Strafgerichtsgebäude wurde die Hauptverhandlung gegen einen 29-jährigen Mann eröffnet, der am 4. Oktober vergangenen Jahres einem jüdischen Studenten einen Kurzspaten auf den Kopf geschlagen und ihn schwer verletzt hatte. Das Opfer, ein 26-Jähriger, trug eine Kippa und wollte die Synagoge Hohe Weide im Stadtteil Eimsbüttel besuchen, um Sukkot zu feiern, das Laubhüttenfest.

Doch kaum hatte die Vorsitzende Richterin Birgit Woitas am Freitagmorgen den Saal 237 betreten, da mussten ihn die wenigen zugelassenen Zuschauer und Journalisten auch schon wieder verlassen. Die Große Strafkammer 4 als Schwurgericht folgte dem Antrag des Verteidigers, die Öffentlichkeit auszuschließen. Bleiben durfte nur eine Beobachterin der Jüdischen Gemeinde.

So hörte man wenig mehr als die Daten des schmalen, dunkel gekleideten Beschuldigten. Er ist ein 1991 in Kasachstan geborener Deutscher. Eine Dolmetscherin saß neben ihm, doch er sagte, dass er eigentlich alles verstehe. Sein Anwalt erklärte, es gehe bei ihm um schutzwürdige Persönlichkeitsrechte, denn es würden Fragen aus seinen höchst persönlichen Lebensbereichen thematisiert. Vielleicht findet dieses Sicherungsverfahren seiner Gesundheit zuliebe sogar teilweise ohne ihn statt. Die Anklage will ihn dauerhaft in einer psychiatrischen Klinik unterbringen lassen, sie betrachtet ihn als nicht schuldfähig.

Die Anklage hält den Täter für nicht schuldfähig

Nach Erkenntnissen der Hamburger Generalstaatsanwaltschaft leidet der mutmaßliche Täter unter einer "akuten paranoiden Schizophrenie, begleitet von wahnhaften Verfolgungsängsten", wie es in der ausführlichen Pressemeldung der Ankläger heißt. Er solle "im Zustand der Schuldunfähigkeit dazu angesetzt haben, einen Angehörigen des jüdischen Glaubens heimtückisch zu töten".

Bei der Attacke hatte er eine Tarnuniform der Bundeswehr an, in seiner Hosentasche steckte ein Hakenkreuzmotiv. Die Ermittler sind auch der Ansicht, dass er sich sein Ziel gezielt wegen dessen jüdischen Aussehens ausgesucht hatte. Gutachten hätten allerdings "keinerlei Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Beschuldigte in freier Willensbestimmung religiöse, weltanschauliche, rechtsextremistische oder antisemitische Ziele verfolgte".

Das aufgemalte Hakenkreuz sei ihm aus seinem privaten Umfeld empfohlen worden, um sich "gegen die von ihm wahrgenommenen Dämonen und Reptiloiden unter anderem mittels einer solchen Zeichnung zu schützen", so die Staatsanwaltschaft. Seine Wahnvorstellungen hätten sich vornehmlich gegen jüdische Institutionen, Rituale und Personen gerichtet, aber er soll sich auch vom Christentum verfolgt gefühlt haben.

Sachverständige werden gefragt sein, noch vier Termine sind bis Ende März angesetzt. Eine Vertreterin der Jüdischen Gemeinde darf immerhin dabei sein, weil das Gericht erkannt hat, dass die Jüdische Gemeinde verunsichert ist. Vor der Synagoge Hohe Weide patrouilliert ein Polizist mit Maschenpistole.