Prozess gegen Halle-Attentäter

Ein Stück Rechtsgeschichte

Am Dienstag beginnt in Magdeburg ein einzigartiger Prozess. Nach dem Anschlag in Halle muss sich Stephan B. gegen den Vorwurf verteidigen, zwei Morde und neun Mordversuche begangen zu haben. Aber nicht nur das macht den Termin besonders. Von Annette Ramelsberger