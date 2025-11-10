Taleb A., der als Amokfahrer auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg sechs Menschen tötete, macht am ersten Prozesstag seinen Hass auf den Islam und die Behörden deutlich. Und kündigt weitere Tiraden an.

Dass er es getan hat, daran besteht kein Zweifel. Taleb A. ist am 20. Dezember 2024mit einem gemieteten SUV durch die Menschenmenge des gut besuchten Magdeburger Weihnachtsmarktes gefahren. Er hat den schwarzen BMW auf bis zu 48 Kilometer pro Stunde beschleunigt, er hat fünf Frauen und einen neunjährigen Jungen getötet, er hat Hunderte Menschen verletzt, sehr viele schwer. Die Tat dauerte 64 Sekunden.