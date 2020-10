Von Andrian Kreye

Bevor Gavin McInnes als Gründer der Trump-freundlichen Schlägertruppe "Proud Boys" (stolze Jungs) berühmt wurde, kannte man ihn in New York als "Godfather of Hipsterdom", als Paten des Hipsterstums. Ende der Neunziger war der gebürtige Schotte mit der Redaktion der von ihm mitgegründeten Popzeitschrift Vice aus Montreal nach Williamsburg in Brooklyn übersiedelt. Das Einwandererviertel am Ufer des East River war damals der Brückenkopf der Gentrifizierung, die das ärmliche Brooklyn zur Welthauptstadt der Hipsterkultur machen sollte.