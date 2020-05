Rauschschwaden steigen auf hinter einem Demonstranten in Minneapolis. Auf dem Schild steht "No justice, no peace" - ohne Gerechtigkeit kann es keinen Frieden geben.

Bruce Pagan hat sich eine Gasmaske aufgesetzt. Er war einst Sanitäter in der US-Armee, diente im Krieg im Irak. Jetzt steht der 35-Jährige an einer Kreuzung im Süden von Minneapolis und blickt auf die Demonstranten vor ihm. Er ist gekommen, weil er die Proteste unterstützt, und vor allem ist er gekommen, um Erste Hilfe zu leisten, wenn es wieder los geht, wenn die Lage wieder eskaliert. In seinem Rucksack hat er Verbandsmaterial und Medikamente, ein Kumpel hat einige Flaschen Milch herbeigeschafft, gegen das Pfefferspray und Tränengas in den Augen. Pagan blickt auf sein Handy. 19:53 Uhr - noch sieben Minuten bis zur Ausgangssperre.