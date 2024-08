Nach einer Reihe von Blockaden deutscher Flughäfen durch die Gruppe „Letzte Generation“ wollen sich der Flughafenverband ADV und die Klimaaktivisten zum Gespräch treffen. Es werde ein zeitnaher Termin gesucht, sagte eine ADV-Sprecherin am Dienstag in Berlin. Das Treffen hatte Verbandsgeschäftsführer Ralph Beisel in einem offenen Brief vorgeschlagen, die „Letzte Generation“ nahm das Angebot an. „Es freut uns, dass Sie als ADV unseren Protest als Gesprächsangebot verstanden haben, denn genau das soll er sein - eine Einladung für einen offenen und ehrlichen Austausch auf Augenhöhe“, schrieb die „Letzte Generation“ in einem Brief an den Flughafenverband, den sie im Netzwerk X veröffentlichte. In jüngster Zeit waren unter anderem die Flughäfen Frankfurt, Köln/Bonn, Leipzig/Halle und auf Sylt von Störungen betroffen, weil sich Mitglieder der „Letzten Generation“ auf Rollbahnen festgeklebt hatten.