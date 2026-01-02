Iran erlebt erneut eine Protestwelle, die das Islamisten-Regime existenziell gefährdet. Gleichzeitig mit den Demonstrationen, die offenbar von Basarhändlern und Geschäftsleuten getragen werden, drohen nun aber die USA dem Teheraner Regime: Sollten die Proteste gewaltsam niedergeschlagen werden, würde Washington eingreifen. US-Präsident Donald Trump sagte: „Wir haben durchgeladen und sind bereit loszuschlagen.“ Ein Berater von Irans Machthaber Ayatollah Ali Chamenei warnte im Gegenzug, das Eingreifen der USA würde die Nahost-Region „ins Chaos stürzen“.