Die bekannte iranische Schauspielerin Taraneh Alidoosti, 38, ist nach mehr als zwei Wochen Haft aus dem berüchtigten Ewin-Gefängnis auf Kaution freigelassen worden. Dies berichtete die reformorientierte Zeitung Shargh am Mittwoch. Alidoosti war Mitte Dezember im Kontext der Proteste in Iran verhaftet worden. Sie hatte sich mit der Frauenbewegung solidarisiert und auf Instagram ein Bild ohne Kopftuch veröffentlicht. Ihr wurden "Verbreitung von Falschinformationen und Unterstützung von konterrevolutionären Kreisen" vorgeworfen. Mehr als 600 Künstler und Filmschaffende forderten in einem offenen Brief ihre Freilassung. Zu Alidoostis bekanntesten Filmen gehören "The Salesman" und "Alles über Elly" unter Regie des Oscar-Gewinners Asghar Farhadi.

Zugleich hat sich Irans Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei zum Kopftuchzwang geäußert. "Schlecht oder locker sitzende Kopftücher sind nicht richtig. Aber es bedeutet nicht, dass wir sie entgegen von Religion und Revolution betrachten sollten", zitierte ihn am Mittwoch die Agentur Irna. Irans politische Führung steht seit Ausbruch der landesweiten Proteste Mitte September unter Druck. Ausgelöst hat sie der Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini in Polizeigewahrsam. Die 22-Jährige war wegen Verstoßes gegen Kleidungsvorschriften festgenommen worden.