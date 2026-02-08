Aus Protest gegen die autoritäre Regierung in Teheran und für Solidarität mit den Menschen in Iran haben am Samstag in Berlin Tausende Menschen demonstriert. Nach Polizeiangaben versammelten sich in der Spitze etwa 10 000 Menschen am Brandenburger Tor. Zu der Kundgebung „Freiheit für Iran“ hatte ein breites Bündnis internationaler Organisationen in sozialen Medien und großen Anzeigen in einigen Zeitungen aufgerufen. Die Polizei sprach von einem „absolut friedlichen“ Verlauf. Sie begleitete die Versammlung nach eigenen Angaben mit etwa 380 Kräften. Die Demonstranten zogen zum Potsdamer Platz und dann zurück zum Brandenburger Tor. Der Veranstalter hatte bis zu 100 000 Teilnehmern erwartet. Viele Menschen seien aber nicht rechtzeitig in Berlin angekommen.