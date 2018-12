Paris, einen Tag nach den Krawallen: Ein Auto, besprüht mit einer die Polizei beleidigenden Abkürzung, liegt ausgebrannt in der Innenstadt. Die Proteste gegen die Politik vom Präsident Emmanuel Macron waren am Samstag in massive Gewalt umgeschlagen: Fenster wurden eingeschlagen, Geschäfte geplündert und Autos angezündet. Bei den schwersten Ausschreitungen seit Jahren in Frankreich wurden am Samstag mehr als 100 Menschen verletzt, mehr als 400 wurden festgenommen.