Xavier Sengelen schickt die Koordinaten, auf Google Maps ist es ein Punkt im grünen Hinterland von Obernai, einer Kleinstadt im Elsass. „Sie finden mich in den Gärten“, schreibt er aufs Handy. Auf dem Lauchfeld.
Aufstände in Frankreich„Diese Wut hat jahrzehntelang geschlummert – nun bricht sie hervor“
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Wie blicken die Franzosen jenseits von Paris auf die Proteste, die das Land erschüttern? Zu Besuch bei Kleinbauern im Elsass, die mit existenziellen Nöten kämpfen.
Von Oliver Meiler, Obernai, Colmar
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