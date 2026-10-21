Alles wird immer teurer – das spüren viele Menschen, besonders seit der Corona-Zeit und dem Beginn der Kriege in der Ukraine und in Iran. Und es hinterlässt wachsenden Unmut in ganz Europa. In Deutschland waren die hohen Mietkosten bestimmendes Thema im Berliner Wahlkampf, in Frankreich eskalierten am Samstag die Demonstrationen gegen hohe Lebenshaltungskosten, was blieb, war beispiellose Zerstörung. Die festgenommenen Randalierer seien sehr unterschiedlich gewesen, berichtet Oliver Meiler aus Paris, aber wenn sie etwas eine, dann der Hass auf den Präsidenten, auf Emmanuel Macron in seinem Palast . Macron habe Frankreich verloren.

Auch in Italien wächst der Unmut. Weil viele Lastwagenfahrer gegen hohe Dieselpreise und die allgemein hohen Lebenshaltungskosten protestieren, kommen vielerorts keine Rohstoffe und Waren mehr an. Ein Pasta-Hersteller hat deswegen seine Produktion eingestellt, wie SZ-Korrespondentin Elisa Britzelmeier aus Rom schreibt: „Caro vita“ nennen es die Italiener, das teure Leben.

Premierministerin Giorgia Meloni, die sich schon seit Monaten gegen die steigenden Energiepreise stemmt, hat demnach andere EU-Regierungschefs gewarnt: Sollten die Preise weiter steigen, würde die Menschen ihre Spitzenpolitiker bald „mit Mistgabeln verfolgen“.

Die jüngste Gewalt sollte für Europa ein Weckruf sein, mahnt auch meine Kollegin Karin Janker. Die Protestzüge in Frankreich, Italien, Spanien, Portugal oder Albanien zeigten ein gravierendes Dilemma der westlichen Demokratien: Ihr Versprechen auf eine Zukunft werde nicht mehr eingelöst. „Ein Staat, der seine Jugend verzagen und verarmen lässt, ist für niemanden mehr lebenswert.“

Der französische Autor und Philosoph Bernard-Henri Lévy beklagt derweil vor allem die barbarische Zerstörung am vergangenen Wochenende: „Diese nihilistische Revolte, genährt von Ressentiment und Hass, die nichts mehr erhofft und nichts mehr will!“

Was heute wichtig ist

USA und Ukraine: Trump wendet sich Russland zu. US-Präsident Trump hat Russland gelobt und Sanktionen gegen das Land ausgesetzt. Sein Chefverhandler Witkoff ist nach Oslo gereist, um sich mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskij zu treffen. Heute soll Witkoff den russischen Machthabr Putin in Sankt Petersburg treffen. Die Kritik am neuen Trump-Kurs wächst auch im eigenen Lager. Zum Artikel

Italien: Meloni schickt 500 zusätzliche Soldaten nach Mailand. Die italienische Regierung hat angekündigt, wegen der Krawalle 500 zusätzliche Soldaten nach Mailand zu schicken. Für den 20. November ist ein Generalstreik angesetzt. Italiens Lastwagenfahrer fordern eine gezielte Entlastung bei Dieselpreisen. Zum Artikel

Merz kündigt Investitionen in Höhe von 230 Milliarden Euro an. Der Standort Deutschland braucht Geld. Bei der Investorenkonferenz haben Kanzler Merz und Vizekanzler Klingbeil darum geworben, durchaus mit Humor. Doch die Zahlen zeigen: Ausländische Kapitalgeber sind eher skeptisch, was den deutschen Markt angeht. Zum Artikel

Gesetz tritt nach Ministeriumsfehler aus Versehen in Kraft, Von 2027 an sollte die Tabaksteuer steigen. Doch ein Steuergesetz gilt schon jetzt, im Bundesgesetzblatt war das Tabaksteuer-Gesetz am Dienstag veröffentlicht worden. Das sei keine Absicht gewesen, heißt es aus dem Finanzministerium. Für Raucher ändert sich dadurch offenbar erstmal nichts. Zum Artikel

Mecklenburg-Vorpommern: Die AfD scheitert – und provoziert. Amtsinhaberin Hesse von der SPD wird erneut Landtagspräsidentin, nachdem der Kandidat der AfD bei der Wahl dreimal durchgefallen ist. Der einzigen Oppositionspartei im Schweriner Landtag bleibt vorerst nur die vermeintliche Opferrolle. Den Ton hatte AfD-Oppositionsführer Schult bereits am Wahlabend gesetzt: „Ich sehe schon die Gesichter der anderen, wenn wir einmarschieren mit unserer Truppe. Sie werden zittern vor uns.“ Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Scharfe Kritik an Meta in Brasilien. Vor der Stichwahl am Sonntag in Brasilien wird Meta vorgeworfen, Partei für den ultrarechten Kandidaten Flávio Bolsonaro zu ergreifen. Das oberste brasilianische Wahlgericht hat dem US-Tech-Konzern ein Ultimatum gestellt, die Firma weist die Vorwürfe zurück. Auch Europa kann aus dem Fall lernen. Auch wichtig: Die Neuaufstellung des ITZ Bund zieht sich bis 2028. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Schattenflotte: Deswegen zögert Deutschland bei den Kontrollen. Je mehr Druck Europa ausübt, desto offener muss Moskau sich zu seiner Schattenflotte bekennen – eine strategische Schlappe für Russland. Aber ausgerechnet Deutschland schreckt bislang davor zurück, vehementer gegen die heimlichen Öltransporte vorzugehen. Der Drohnenvorfall von Leipzig könnte das ändern. Zum Briefing