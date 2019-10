Meist dauert es nicht lange, bis das Wort "Bürgerkrieg" fällt, wenn über den Irak gesprochen wird. Die Erinnerung an die Jahre nach der Invasion 2003 ist noch frisch, als die USA Saddam Hussein gestürzt hatten: Schiiten übernahmen die Macht von den bis dahin dominanten Sunniten, von denen sich einige mit Morden und Anschlägen rächten. Ein Teil von Saddams Schergen lief zu den sogenannten Gotteskriegern über, deren Ideologie mit dem Know-how des Unterdrückungsapparats eine tödliche Kombination bildete - was sich zuletzt beim Aufstieg des IS zeigte, der den Irak fast kollabieren ließ.

Nach einer Woche von Massenprotesten, bei denen mehr als hundert Menschen getötet und mehr als 6000 verletzt wurden, warnen wieder manche vor einem Bürgerkrieg. Doch das Erklärungsmuster des Iraks als religiöses Pulverfass passt diesmal nicht: Junge Schiiten demonstrieren in Bagdad und anderen Städten gegen eine schiitisch dominierte Regierung. In den sunnitisch und kurdisch geprägten Gebieten ist es ruhiger, hier haben viele Angst, als IS-Anhänger oder Separatisten abgestempelt zu werden, wenn sie auf die Straße gehen. Doch nach allem, was man trotz gekappter Internetleitungen aus diesen Regionen hört, drücken dort viele den Demonstranten die Daumen.

Sie alle eint der Ärger über ihren Staat, der auf vielen Ebenen dysfunktional ist: Die Regierung, die täglich Öl im Wert von 300 Millionen Dollar fördert, ist nicht in der Lage, allen Bürgern fließendes Wasser und Strom zu bieten. Ihr Land, das zu den reichsten der Region zählen könnte, hat jetzt schon eine Jugendarbeitslosigkeit von 20 Prozent - und muss wegen seines Bevölkerungswachstums jedes Jahr 700 000 Jobsuchende mehr versorgen.

Dass an ihrer schlechten persönlichen Situation die jeweils andere Glaubensgruppe, die andere Ethnie schuld sein soll, lassen sich die Demonstranten nicht länger erzählen. Jetzt, wo der Krieg gegen den IS geschlagen ist, stünde einem Aufschwung nichts im Weg. Doch er bleibt aus, weil das System bis ins Mark korrupt ist. Transparency International führt den Irak auf Platz 168 von 180.

Die Politiker in Bagdad haben konfessionelle Konflikte und den Krieg gegen den Terror allzu lange als Ausrede benutzt, um ihre Unfähigkeit oder ihren Unwillen zu Reformen zu kaschieren. Das zeigen nicht nur die Ursachen der aktuellen Proteste, sondern der Umgang mit ihnen: Die eigentlich demokratisch gewählte Regierung hat keine Idee, wie sie ihren Bürgern begegnen könnte, verhängt Ausgangssperren, lässt Fernsehsender stürmen und knipst das Internet aus. Das kennt man sonst nur aus Diktaturen.

Der Sicherheitsapparat, der im Kampf gegen Terroristen große Fortschritte gemacht hat, erweist sich im Umgang mit Unbewaffneten als unfähig - schießt im besten Fall mit Tränengas auf Demonstranten, im schlechtesten mit scharfer Munition. Und anscheinend ist er der Kontrolle der Regierung entglitten: Während sich am Wochenende der Premier um Dialog bemühte, starben wenige Straßen weiter immer noch Demonstranten. Zugleich wechselten die ersten Soldaten die Seiten, liefen samt Waffen zu den Protestierenden über. Eine solche Situation muss nicht in einem Bürgerkrieg enden, kann jedoch leicht eskalieren. Vor allem, wenn der Politik alte Denkmuster wichtiger sind als die Probleme ihrer Bürger.