Frankreich hatte vor diesem Tag gezittert. Die Protest-Gemeinschaft der sogenannten "Gilets jaunes" - der Gelbwesten - hatte neue Demonstration gegen die Politik des Präsidenten Emmanuel Macron angekündigt. Würde es wie vor einer Woche zu heftigen Randalen kommen?

Am Vormittag versammelten sich mehrere tausend Menschen in den Westen mit gelber Signalfarbe, auch im Umfeld der Pariser Prachtstraße Champs-Élysées. Dort setzte die Polizei vereinzelt Tränengas ein. Vor allem auf und rund um den berühmten Boulevard war es an den vergangenen zwei Wochenenden zu heftigen Ausschreitungen gekommen.