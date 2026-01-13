Als Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu Ende Dezember den US-Präsidenten Donald Trump besuchte, da spielte Iran bereits eine besonders große Rolle. Knapp sieben Monate nach dem sogenannten Zwölf-Tage-Krieg, bei dem sich Israel und Iran mit Raketen schwer beschossen hatten und der mit einem von den USA diktierten Waffenstillstand endete, hieß es, Netanjahu wolle Trump von einem neuen Krieg gegen den Erzfeind überzeugen.