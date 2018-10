In Washington haben eine Reihe von Prominenten an den Protesten gegen Brett Kavanaugh als neuem Richter am Supreme Court teilgenommen. Die Schauspielerin Amy Schumer war aus New York angereist. Und musste sich kurzzeitig festnehmen lassen, als sie mit einigen Hundert anderen Demonstraten ein Bürogebäude des US-Senates besetzte. Auf dem Bild reckt Schumer die Faust als Zeichen des Protestes nach oben.