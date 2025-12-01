Bei den Protesten gegen die Gründung der AfD-Jugendorganisation in Gießen wurden nach Angaben des hessischen Innenministers Roman Poseck (CDU) mehr als 50 Polizisten verletzt. Es habe keine schweren Verletzungen gegeben, sagte er zwei Tage nach dem Großeinsatz, jedoch Handbrüche, Schläge, Tritte und Böllerwürfe gegen Polizisten. Zunächst war von zehn verletzten Beamten die Rede gewesen. Poseck sprach von einem „faden Beigeschmack“, den das Wochenende hinterlasse. Auf der einen Seite hätten Tausende für die Demokratie und Werte demonstriert. Es habe aber auch ein sehr erhebliches Gewaltpotenzial gegeben, das sich entladen habe. Poseck zufolge gab es drei Festnahmen.