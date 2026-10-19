Frankreich kommt nicht zur Ruhe. Um erneut Ausschreitungen wie in der Nacht zuvor zu verhindern, kündigte am Montagabend das Büro des Premierministers mit Zustimmung der jeweiligen Bürgermeister Ausgangssperren an, die bis 6 Uhr früh dauern und teilweise auch für die darauffolgende Nacht gelten sollen. Betroffen sind unter anderem mehrere Stadtviertel in Paris , Nizza, Lille und Lyon sowie drei weitere Orte im Norden des Landes.

Am Mittag hatte Premierminister Sébastien Lecornu nach einer Krisensitzung mit Regierungsmitgliedern angekündigt, er habe die Präfekten angewiesen, „teilweise und sehr lokal begrenzte“ Ausgangssperren zu verhängen, insbesondere zum Schutz der Geschäfte. Marseille, das besonders stark von Ausschreitungen betroffen war, hatte bereits für Montag ein Demonstrationsverbot bis 20 Uhr ausgesprochen, auch für Paris wurde in einigen Stadtteilen ein solches Verbot verhängt. Der Regierungschef beschrieb die Lage als „geografisch sehr uneinheitlich“ und als „sehr lokal begrenztes Chaos in den Stadtzentren“. Er schloss auch die Verhängung des Ausnahmezustandes nicht aus. Nach Angaben des zuständigen Handelsministeriums waren seit Samstag mindestens 3000 Geschäfte im ganzen Land angegriffen worden.

Am Montag gingen einzelne Protestaktionen weiter. Studierende blockierten am Vormittag den Eingang des Louvre, um ihre Unterstützung für die Schülerproteste auszudrücken und „Repressionen der Polizei anzuprangern“. Rund um die Pariser Universität Sciences Po kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Studierenden und der Polizei, die eine Blockade verhindern wollte. Landwirte sperrten bei Lyon die Zufahrten zu Autobahnen. In der Nacht zum Montag war es in mehreren Städten erneut zu gewalttätigen Auseinandersetzungen und Plünderungen von Geschäften gekommen. Regierungsmitglieder machen Angehörige militant linker Gruppen und Kriminelle verantwortlich.

60 000 Sicherheitskräfte standen einer halben Million Demonstrierenden gegenüber

Justizminister Gérald Darmanin räumte ein, dass die Behörden angesichts der Gewalt, die das Land am Wochenende erschütterte, „unbestreitbar versagt“ hätten. Der Minister zog auch eine Bilanz der Verhaftungen: 2331 Personen seien festgenommen worden, „70 Prozent davon sind Erwachsene, die der Polizei häufig bekannt sind.“

Auch Innenminister Laurent Nuñez sieht ein Versagen der Behörden und räumte ein: „Ja, am Samstag haben wir in einigen Großstädten die Kontrolle verloren.“ Die Situation sei „äußerst schwer zu bewältigen“ gewesen und „dürfe sich nicht wiederholen“, fügte er hinzu. „Die von uns getroffenen Sicherheitsmaßnahmen waren stellenweise unverhältnismäßig zur Teilnehmerzahl“, erklärte Nuñez. Die Behörden seien von maximal 200 000 Teilnehmern am Protesttag ausgegangen, gekommen seien aber mehr als 500 000. Am Samstag seien 60 000 Sicherheitskräfte im Einsatz gewesen – zu wenige, räumte der Innenminister ein, der seinen Rücktritt angeboten hatte und damit Verantwortung übernehmen wollte.

Präsident Emmanuel Macron lehnte den Rücktritt des Innenministers jedoch ab. „Angesichts der Notwendigkeit, die Kontrolle über die Strafverfolgungsbehörden im aktuellen Kontext aufrechtzuerhalten, hat der Präsident der Republik den Rücktritt von Herrn Nuñez abgelehnt“, begründete der Élysée-Palast in einer Mitteilung diesen Schritt.

Wir dürfen die Demonstranten mit ihren legitimen Forderungen niemals mit denen verwechseln, die zerstört, randaliert und geplündert haben. Emmanuel Macron

Präsident Macron hatte am Sonntagabend in einer TV-Ansprache versucht, zur Beruhigung der Lage beizutragen. Er wies auf Versäumnisse hin und sagte mit Blick auf die chaotischen Szenen in vielen Städten: „Wir alle empfinden heute Abend Wut und Scham.“ Er verurteilte die Aktivitäten von „Einzelpersonen aus linksextremen Gruppen, denen sich zahlreiche Kriminelle angeschlossen haben“, die „in unseren Städten hemmungslose Gewalt verübt haben“. Macron fügte jedoch hinzu: „Wir dürfen die Demonstranten mit ihren legitimen Forderungen niemals mit denen verwechseln, die zerstört, randaliert und geplündert haben.“ Die Fernsehansprache war eine der meistgesehenen in seiner Amtszeit, die in sechs Monaten endet. Fast 17 Millionen Zuschauer verfolgten die Rede des Präsidenten live.

Aber auch nach Macrons Worten hielt die Kritik am Vorgehen der Regierung an. In Limoges, wo das Rathaus durch einen von Randalierern ausgelösten Brand stark beschädigt worden war, kritisierte der Bürgermeister der Stadt, Guillaume Guérin von den konservativen Les Républicains, in einem Interview mit dem Radiosender RCF Notre Dame das Versagen des Staats. Er behauptete, dass der Polizei die Munition ausgegangen sei. „Hätten wir die nötigen Ressourcen gehabt, um die Schwarzen Blöcke aufzuhalten, wäre das Rathaus niemals niedergebrannt.“ Der Bürgermeister von Pariser Centre, Ariel Weil von der Sozialistischen Partei, sprach sich für den Einsatz des Militärs aus, um erneute Ausschreitungen zu verhindern. Regierungssprecherin Maud Bregeon wies Kritik zurück: Kein Bürgermeister sei im Stich gelassen worden.

Kommendes Wochenende könnte es eine weitere Protestwelle geben. Die Koordinierungsgruppe „Gelbwesten“, die hinter den Protesten vom vergangenen Samstag in Frankreich gegen die Lebenshaltungskosten stand, kündigte am Montag einen „zweiten Akt“ mit neuen Aktionen an, die für Samstag geplant sind. Auf der Website „17octobregiletjaune.net“ hat das Koordinierungsgremium eine Karte für Protestveranstaltungen am 24. Oktober veröffentlicht, es wird bereits auf mehrere Dutzend Aktionen hingewiesen. Das Innenministerium versprach einen verstärkten Einsatz von Sicherheitskräften. Die Gewerkschaften, die für den 5. November einen Aktionstag angekündigt hatten, riefen zu friedlichen Protesten auf. Die Regierung lud Gewerkschaftsvertreter für Mittwoch zu einem Gespräch, um möglichst früh die Vorbereitungen für den Demonstrationstag planen zu können.

Anmerkung der Redaktion: Dieser Text wurde am Montagabend aktualisiert.