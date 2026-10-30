Und diesmal ist auch noch Halloween. In den französischen Städten werden an diesem Samstag, zu „Akt 3“ der sozialen Proteste , viele maskierte Menschen unterwegs sein. Solche mit Spaß im Kopf. Und solche mit Krawall im Sinn, die sich normalerweise schwarz vermummen, die sich für diese Gelegenheit aber bunt verkleiden, damit die Polizei nicht mehr weiß, wo ihr der Kopf steht. Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez spricht vom „Vorwand Halloween“, den sie an der Spitze des Staates offenbar ganz besonders fürchten. Wie geht sie damit um?

Seit den aufwühlenden Szenen vom 17. Oktober, der Gewalt von Chaoten und Plünderern am Rand friedlicher Großkundgebungen überall im Land, sucht Emmanuel Macron eine Antwort auf den Zorn. Politisch hat der bald abtretende Präsident nicht mehr viel zu bieten: Für richtig große Konzessionen fehlt es am Geld in den Staatskassen. Im Parlament hat Macron schon lange keine Mehrheit mehr. Er ist so unbeliebt, dass sein Wort kaum mehr Gewicht hat. So bleibt ihm nur der Versuch, die Protestbewegung und die Trittbrettfahrer des Chaos mit viel Polizei in Schach zu halten. Seine politischen Gegner nennen die Strategie: „le tout-sécuritaire“. Gemeint ist reine Repressionspolitik, ein Sicherheitswahn.

Bei aller Wucht der Vorfälle: Übertreiben wir das Ausmaß mal nicht. Brice Teinturier, Chef des Umfrageinstituts Ipsos

An diesem 31. Oktober werden 70 000 Beamte im Einsatz sein, so viele wie am 24. Oktober – und viele mehr als am 17. Oktober. Wieder sind die Sondereinheiten RAID, GIGN und BRI mobilisiert. Wieder werden die größten Kundgebungen, die von den Gewerkschaften begleitet werden, in die Peripherie der Städte verlegt, um die Zentren mit den Läden und den Supermärkten zu schützen. Und wieder verhängt die Regierung punktuelle Ausgangssperren.

Diese Einschränkungen des demokratischen Demonstrationsrechts sind hoch kontrovers, gerade in Frankreich. Die Regierung argumentiert mit der hohen Gewaltbereitschaft mancher Gruppen: Sie sei schließlich zuständig für Ruhe und Ordnung im Land. Theoretisch könnte sie alle kollektiven Versammlungen für eine Weile sogar ganz untersagen – aber wohl nur theoretisch. „So weit sind wir nicht“, sagte diese Woche Brice Teinturier, Chef des Umfrageinstituts Ipsos, in einer Talkshow am Fernsehen. „Bei aller Wucht der Vorfälle: Übertreiben wir das Ausmaß mal nicht.“

Zwei Gruppen waren gewalttätig – Anarchisten und Plünderer

Nach dem 17. Oktober wurden rund 2500 Personen vorübergehend verhaftet, weil sie verdächtigt wurden, einer der zwei gewalttätigen Gruppen angehört zu haben: den Anarchisten aus dem Schwarzen Block oder den Plünderern vorwiegend aus den Banlieues, den Vorstädten von Paris, Marseille und Lyon. Etwas mehr als 900 von ihnen stehen jetzt unter Anklage. Dutzende wurden in Schnellverfahren verurteilt, manche zu unbedingten Haftstrafen von mehreren Monaten. Fast 90 Prozent sind junge Männer, die die zwischenzeitliche Anarchie in den Städten ausnutzten, Schaufenster einschlugen und sich illegal bedienten.

Die französischen Medien nahmen an diesen Gerichtsterminen teil. Sie berichten von Männern, die mit gestohlenen Kinderkleidern festgenommen worden waren, mit Sportschuhen oder Handys. Es gab auch welche, die mit Mineralwasser oder Schokolade aus Supermärkten liefen. Zweihundert Ermittler werten seither die Aufnahmen der Überwachungskameras in den Städten aus. Sie arbeiten auch mit Bildern von Webcams ausgeraubter Läden und mit Videos aus den sozialen Medien.

In Paris haben die Proteste vom 17. Oktober deutliche Spuren hinterlassen wie dieses ausgebrannte Auto. Joel Saget/AFP

Viele Plünderer trugen Masken. Doch mittlerweile gibt es KI-Systeme, die mit einem Teil des Gesichts die Identität einer Person bestimmen können. Die Nutzung dieser Software ist hochumstritten – außer sie erfolgt im Rahmen eines ordentlichen Rechtsverfahrens. Die Ermittler setzen auch sogenannte „intelligente“, automatisierte Überwachungskameras ein. Diese analysieren Videobilder in Echtzeit und kreuzen die Daten von Personen mit den Strafregistern.

Was hat Frankreichs Premier mit Vertretern der großen sozialen Netzwerke besprochen?

Kurz vor dem zweiten Protesttag am 24. Oktober hatte Frankreichs Premier Sébastien Lecornu Vertreter von fast allen großen sozialen Plattformen und Messengerdiensten in sein Büro eingeladen: Tiktok, Snapchat, Discord, Meta, Reddit, auch Google. Was da genau besprochen wurde, ist nicht klar. Forderte Lecornu die Plattformen etwa auf, die Inhalte in den Feeds besser zu kontrollieren, sie nach Aufrufen zur Gewalt zu durchforsten? Oder war es mehr?

Jedenfalls erzielte #24octobre viel weniger Reichweite als davor #17octobre. Das kann auch daran liegen, dass der 24. Oktober insgesamt viel ruhiger war als der 17. Oktober. Doch der Unterschied ist frappant, etwa auf Tiktok: Inhalte mit #17octobre wurden 2,1 Milliarden mal aufgerufen, die zu #24octobre nur 49 Millionen mal. Die Franzosen erfuhren nun auch, dass die Regierung vor dem zweiten Protesttag alle Telefonanbieter im Land angewiesen hatte, für den Fall größerer Unruhen bereit zu sein, die sozialen Medien abzuschalten. In Frankreich.

„Wir müssen unerbittlich sein mit den ‚casseurs‘“, sagte Justizminister Gérald Darmanin vor ein paar Tagen im Fernsehen. Casseurs ist der französische Begriff für Chaoten und Krawallmacher. Die Regierung spricht fast ausschließlich von linksextremen Gruppen. Am 24. Oktober traten aber auch Rechtsextremisten auf: etwa in Rouen, Nizza, Montpellier, Brest, Lyon. Sie gaben vor, dass sie die Ladenbesitzer vor den Plünderern schützen wollten, prügelten sich dann aber auch mit den Protestierenden. An manchen Orten ließ die Polizei sie gewähren. Nun aber wurden auch Demos rechtsextremer Gruppen verboten, eine davon sollte in Paris stattfinden.

Die Sorge ist groß, dass diese Protestwelle noch viele Wochen dauern und sich womöglich sogar bis zu den Präsidentschaftswahlen im Frühling 2027 hinziehen könnte.

Nächsten Montag kommen die Schüler aus den Herbstferien zurück. Macron rief sie dazu auf, doch bitte wieder in den Unterricht zu gehen, statt ihre Gymnasien zu blockieren. Der Präsident ging für diesen Appell in den Kanal des jungen Youtubers Hugo Travers. Dessen Kanal heißt „HugoDécrypte“, etwa: Hugo entschlüsselt. Er hat fast vier Millionen Abonnenten auf Youtube, vorwiegend junge, aus der Gen Z.