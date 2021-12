"Wer nur spazieren gehen will, hat keine Pyrotechnik im Gepäck"

"Jugend gegen Impfzwang": Einer der zahlreichen "Spaziergänge" gegen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in Magdeburg am Montag.

Die eskalierenden Proteste gegen Corona-Maßnahmen alarmieren die Politik. Minister warnen vor gewaltbereiten Gruppen, die den Schutz friedlicher Demonstranten suchen. Und die Polizei ist "am Limit".

Von Markus Balser und Peter Fahrenholz

Das Fazit am Tag danach klingt parteiübergreifend fast schon identisch. "Ich sehe das mit wachsender Besorgnis", sagt Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD). "Mir macht das schon große Sorgen", sagt auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Und der sächsische Innenminister Roland Wöller (CDU) erklärt zu den Corona-Protesten am Montagabend in seinem Bundesland: "Dieses Verhalten hat nichts mit friedlichen Protesten zu tun."