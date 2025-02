Rund um das Messegelände in Berlin kommt es an diesem Montag zum Duell der beiden angestammten Volksparteien des Landes. An der Front des City Cube genannten Kongresszentrums lädt die CDU zu ihrem 37. Parteitag. „Willkommen“ steht da und „Wieder nach vorne“. Die Fassade am Gebäude genau gegenüber hat hingegen die SPD für sich reserviert. „Bei Schwarz-Blau sehen wir rot“, leuchtet dort auf. Oder: „Die Mitte sind wir.“ Dazwischen steht die Polizei.

Die Sicherheitsbehörden haben sich an diesem Tag für einen Großeinsatz gerüstet. Die Republik befindet sich in Unruhe, seitdem CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz angekündigt hatte, die Migration nach Deutschland auch mit Stimmen der AfD zu begrenzen. Zehntausende Menschen sind in den vergangenen Tagen in Hamburg, Leipzig oder Stuttgart auf die Straße gegangen. Den Höhepunkt erreichten die Proteste am Sonntag in Berlin, als sich nach Polizeiangaben 160 000 Menschen vor der CDU-Parteizentrale versammelten – die Veranstalter sprachen sogar von 250 000.

Lichtermeer vor dem Konrad-Adenauer-Haus am Sonntag. (Foto: Sebastian Gollnow/dpa)

Die 500 Berliner Beamten vom Sonntag sind noch einmal um 200 aufgestockt worden. Eine Übervorsichtsmaßnahme angesichts der kleinen Demonstrantenschar, die sich vor dem Kongresszentrum versammelt hat. Zwar haben insgesamt elf Gruppierungen für diesen Montagvormittag zu Protesten vor dem Parteitag aufgerufen, von Attac über „Fridays for Future“ bis zu Oxfam. Doch die Aktivisten bringen heute kaum mehr als 100 Menschen auf die Straße. Der Aufreger des Morgens ist ein Propellerflugzeug, das eine Runde über das Gelände dreht. „CDU – unchristlich“ steht auf dem Banner, das es zieht. Unten auf der Straße rufen derweil einige Aktivisten „Shame on you, CDU“ in Richtung der Parteitagsdelegierten.

Derselbe Slogan steht auch auf dem Banner, das Simon, 34, hält. Der Lehrer hat schon am Sonntag vor der CDU-Parteizentrale demonstriert. Über sich und seine Mitstreiter erzählt er, dass man sich von gemeinsamen Fahrradtouren kenne und dass sie einfach als „mündige Bürger“ hier seien, die der CDU zeigen wollten, dass deren Kollaboration mit der AfD wahrgenommen werde. „Wir müssen den Druck aufrechterhalten.“ Simon ist es dabei jedoch wichtig, „anschlussfähig“ zu bleiben. „Dass man nicht irgendwie als extrem geframt wird.“

Diese Friedfertigkeit ist eines der Kennzeichen der Proteste an diesem Montag und vor allem in den Tagen zuvor. Fast so, als wolle man deutlich, aber doch besänftigend auf die CDU einreden, wieder zu Sinnen zu kommen. Das war dann auch der Tenor der Rede von Michel Friedman, dem Christdemokraten, der sich in der vergangenen Woche von genau diesen Christdemokraten verabschiedet hatte. Die Zustimmung der AfD einzukalkulieren, sei ein „unverzeihlicher Fehler“ gewesen, hatte er auf der Großdemo am Sonntag in Berlin gesagt. Aber auch, dass die CDU eine Partei sei, die klar der Demokratie verpflichtet ist.

Ganz Berlin hasst die CDU? So weit gehen die Demonstranten eben nicht

Die neue Protestwelle geht ein gutes Jahr nach den Großdemonstrationen gegen die AfD durchs Land. Auch damals gingen Hunderttausende auf die Straße, ausgelöst durch ein Treffen extremer Rechter in Potsdam, bei dem Remigrationspläne für Menschen in Deutschland mit Migrationshintergrund besprochen worden sein sollen.

Damals war der Gegner klar zu attackieren, die in Teilen rechtsextreme AfD. Diesmal ist dies nicht so leicht; wie nicht nur die gescheiterte Abstimmung am Freitag gezeigt hat, ist Merz nicht gleich CDU. Ein Dilemma, das sich auch an den Slogans ablesen lässt: „Ganz Berlin hasst die AfD“, hieß es auf den Demonstrationen vor einem Jahr in der Hauptstadt nicht wirklich zutreffend. Diesmal ist mit „Shame on you, CDU“ das Maximum an Attacke erreicht.

Hans Jonas Gunzelmann, Protestforscher am Wissenschaftszentrum Berlin (WZB), weist noch auf einen anderen Unterschied hin: Im vergangenen Jahr hätten auch Vertreter von CDU und FDP an einigen Protesten mitgewirkt, das sei nun natürlich anders. Trotzdem handele es sich bei den Gruppen, die die Demonstrationen organisieren, immer noch um ein relativ breites Bündnis. „Fridays for Future“, Gewerkschaften, Kirchen. Man dürfe die Teilnehmenden jedoch nicht mit dem Querschnitt der Gesellschaft verwechseln, erklärt Gunzelmann am Telefon. Befragungen zu den Protesten aus dem vergangenen Jahr hätten gezeigt, dass sich die Teilnehmer im Durchschnitt eher als protesterfahren, gebildet und politisch links verorteten.

Die Euphorie aus dem vergangenen Jahr fehlt, konstatiert der Konfliktforscher

Doch selbst wenn diese Proteste die unterschiedlichen Pole in der Gesellschaft weiter schärfen könnten, Daniel Mullis vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt hält sie für hilfreich. „Das hat die Union sich selbst eingebrockt“, meint Mullis. Zugleich glaubt er, dass die Proteststimmung heute eine andere als die von vor gut zwölf Monaten sei. „Im vergangenen Jahr war eine gewisse Euphorie zu spüren. Es gab die vielleicht fast schon naive Hoffnung, dass die großen Proteste schnell eine Reaktion der Politik nach sich ziehen würden.“ Inzwischen sei diese Hochstimmung verflogen. Bei den Landtagswahlen im Osten Deutschlands konnte die AfD im vergangenen Sommer trotz aller Enthüllungen zulegen. Mullis sagt: „Viele Menschen haben den Eindruck, dass es jetzt wirklich um etwas geht, sie haben Sorge, wie es nach der Wahl mit dem Land weitergeht.“

Auch vor einem Jahr wirkten die Demonstranten ernsthaft besorgt, dennoch verliefen sich die Proteste nach wenigen Wochen. Wird es dem Aufruhr jetzt ähnlich ergehen? Das hänge sehr vom Wahlausgang und den folgenden Koalitionsgesprächen ab, meint Protestforscher Gunzelmann. Sollte es dabei zu einem weiteren Dammbruch, zu einer Zusammenarbeit mit der AfD, kommen, könnte es gut sein, dass die Demonstrationen neu aufflammen.

Am späteren Nachmittag läuft der Verkehr wieder vor dem Parteitagsgebäude. Die Banner der SPD gegenüber hängen noch, ansonsten sind nur ein paar Aktivisten von Greenpeace mit ihrem Appell für mehr Klimaschutz geblieben. Außerdem zieht noch eine junge Frau ihre Kreise auf dem Bürgersteig. Auf dem Schild, das sie hochhält, fordert sie, die Grundrechte zu bewahren, an einem Bein schleift sie eine Bleikugel aus Pappe hinterher. Darauf ein Foto von Friedrich Merz, der drinnen gerade seine Rede hält.