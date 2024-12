Ungeachtet des Protests Tausender Demonstranten hat Georgiens neuer Präsident Michail Kawelaschwili am Sonntag seinen Amtseid abgelegt. Viele der Protestierenden vor dem Parlament in Tiflis hielten rote Karten in der Hand in Anspielung darauf, dass Kawelaschwili früher Profifußballer war. Der 53-Jährige wurde als Präsident von der russlandfreundlichen Regierungspartei Georgischer Traum aufgeboten und am 14. Dezember vom Parlament in einer Abstimmung gewählt, an der die Oppositionsparteien aus Protest nicht teilgenommen hatten.