15. September 2018, 12:24 Uhr Proteste Aktivisten besetzen Kohlekraftwerk

Aktivisten hängen an einer Anlage auf dem Gelände des Braunkohlekraftwerks Niederaußem. Mit ihrer Aktion wollen sie den Protest im Hambacher Forst unterstützen.

Während die Räumung des Hambacher Forsts weitergeht, haben Aktivisten das nahegelegene Kraftwerk Niederaußem besetzt.

Die Braunkohlegegner kletterten auf mehrere Bagger und bekundeten Solidarität mit den Waldbesetzern im Hambacher Forst.

Seit Freitag räumt die Polizei den Wald. Der Konzern RWE will ihn abholzen, um Braunkohle abzubauen.

Die Proteste gegen den Braunkohleabbau gehen weiter: Am Samstagmorgen kletterten mehrere Aktivisten auf Bagger des Kraftwerks Niederaußem, banden sich dort fest und hängten Banner auf. Das Kraftwerk wird vom RWE-Konzern betrieben, die Polizei zog dort Einsatzkräfte zusammen. Sie sprach von neun, die Braunkohlegegner von 20 Aktivisten in Niederaußem.

In einer Mitteilung schreiben die Aktivisten, dass ihre Aktion Solidarität mit Braunkohlegegnern zeigen soll, die den einige Kilometer entfernten Hambacher Forst besetzen. Auch dort geht es um RWE: Der Konzern will den Wald abholzen, um Braunkohle abzubauen. Seit Jahren besetzen Aktivisten das Gebiet und haben dort regelrechte "Siedlungen" aus Baumhäusern errichtet. Immer wieder gerieten Polizei und Braunkohlegegner in der Vergangenheit aneinander.

Aktivisten sollen sich in Erdlöchern verstecken

Am Samstag setzte die Polizei den dritten Tag in Folge die Räumung der Baumhäuser im Hambacher Forst fort. Seit dem Morgen werde die Räumung einer weiteren Siedlung mit dem Namen "Gallien" vorbereitet, sagte ein Polizeisprecher. Mitarbeiter des Bauordnungsamtes hätten die Aktivisten mit Lautsprechern aufgefordert, die Baumhäuser binnen 30 Minuten zu verlassen.

Am Freitag hatte die Polizei begonnen, die Baumhaussiedlung "Oaktown" im Hambacher Forst zu räumen. Zwei Häuser seien inzwischen leer, sagte der Polizeisprecher. Die Räumung von "Oaktown" zieht sich allerdings hin, da es Hinweise gebe, dass sich Aktivisten in Erdlöchern verschanzt hätten, hieß es. Einige Protestler sollen sich auch mit Betonklötzen und anderen Vorrichtungen gegen die Räumung wehren.

Auch unterirdische Gänge bereiten den Einsatzkräften Probleme. Mit Teleskopkameras prüfe die Feuerwehr, ob sich in den Gängen Umweltaktivisten befänden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Kerpen. Auch die Grubenwehr ehemaliger Zechen wurde zurate gezogen. Die Experten hätten die "Stollen" geprüft und für einsturzgefährdet erklärt, sagte der Sprecher. Solange unklar sei, ob es weitere Gänge gebe und dort Aktivisten versteckt seien, könne auch kein schweres Räumgerät eingesetzt werden.