Zum Hauptinhalt springen

SlowakeiEin freier Tag für den Protest

Lesezeit: 3 Min.

„Fico ins Gefängnis“, steht auf der Guy-Fawkes-Maske dieses Teilnehmers an Protesten gegen die Sparmaßnahmen der slowakischen Regierung im September dieses Jahres.
„Fico ins Gefängnis“, steht auf der Guy-Fawkes-Maske dieses Teilnehmers an Protesten gegen die Sparmaßnahmen der slowakischen Regierung im September dieses Jahres. (Foto: JOE KLAMAR/AFP)

Die russlandfreundliche Regierung von Robert Fico hat den Feiertag gestrichen, der an die Revolution von 1989 erinnert. Doch Universitäten, Firmen und Rathäuser wollen dennoch schließen – Zehntausende könnten am Montag auf die Straße gehen.

Von Viktoria Großmann, Warschau

Der neueste Trend auf slowakischen Gehwegen sind Kreidebotschaften. In bunten Buchstaben steht da zum Beispiel: „Wo sind meine Steuern?“ oder „Große Jungs haben keine Angst vor Kreide“. Die wohl häufigste Botschaft aber lautet: „Wir haben genug von Fico“. Oft werden noch Herzen daneben gemalt in den blau-gelben Landesfarben der Ukraine. Die „November-Kreide-Welle“ hat sogar schon einen slowakischen Wikipedia-Eintrag. Dabei begann sie vor gerade mal einer Woche.

Zur SZ-Startseite

Slowakische Regierung
:Nationalistische Angriffe auf die Kultur

Kündigungen, Kürzungen, Verleumdungen: Die Regierung übernimmt immer mehr die Kontrolle, Kulturschaffende fühlen sich bedroht. Mit ihrer Kritik sind sie nicht allein: Zum Jahrestag der Sanften Revolution demonstrieren Tausende Menschen gegen das System Fico.

SZ PlusVon Viktoria Großmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite