Die russlandfreundliche Regierung von Robert Fico hat den Feiertag gestrichen, der an die Revolution von 1989 erinnert. Doch Universitäten, Firmen und Rathäuser wollen dennoch schließen – Zehntausende könnten am Montag auf die Straße gehen.

Der neueste Trend auf slowakischen Gehwegen sind Kreidebotschaften. In bunten Buchstaben steht da zum Beispiel: „Wo sind meine Steuern?“ oder „Große Jungs haben keine Angst vor Kreide“. Die wohl häufigste Botschaft aber lautet: „Wir haben genug von Fico“. Oft werden noch Herzen daneben gemalt in den blau-gelben Landesfarben der Ukraine. Die „November-Kreide-Welle“ hat sogar schon einen slowakischen Wikipedia-Eintrag. Dabei begann sie vor gerade mal einer Woche.