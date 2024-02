Die Klimabewegung Fridays for Future (FFF) will mehr auf die konkrete Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen pochen. Aktivistin Luisa Neubauer sagte am Donnerstag: "Wir sehen, dass wir nicht mehr für Klima als Schlagzeile kämpfen müssen, sondern jetzt viel mehr uns konkret einsetzen müssen für die Umsetzung." FFF werde zudem die Demonstrationen gegen Rassismus und Rechtsextremismus begleiten. Für den 1. März ruft FFF mit der Gewerkschaft Verdi zu bundesweiten Demonstrationen auf. Damit solle Druck für eine radikale Verkehrswende und bessere Arbeitsbedingungen im Nahverkehr aufgebaut werden. "Die Demokratie, die zerbricht auch da, wo Menschen sich alleine gelassen fühlen, wo sie sich nicht mehr abgeholt fühlen, weil es eben keine Anbindung zu ihnen im ländlichen Raum gibt", sagte Pauline Brünger von FFF. Sie kritisierte, dass "nach jahrelangen Versprechen" immer noch nicht das Klimageld zur Entlastung der Bürger ausgezahlt wird.