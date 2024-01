Das Bundesinnenministerium geht davon aus, dass von Freitag bis Sonntag mehr als eine halbe Million Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen sind. Eine Sprecherin nannte am Montag die Zahl von 576 000 Demonstrantinnen und Demonstranten. Sie berief sich dabei auf Zahlen der Polizei, wies aber auch darauf hin, dass genaue Angaben fehlten, weil es kein Meldesystem gebe. Allein in Düsseldorf waren laut Polizei am Samstag etwa 100 000 Menschen auf den Beinen. Am Sonntag versammelten sich nach Angaben der Bewegung Fridays for Future ebenfalls 100 000 Menschen in Hamburg. Auch in vielen kleineren Städten hatte es zahllose Versammlungen mit jeweils einigen hundert oder tausend Teilnehmern gegeben.