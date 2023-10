Der Deutsche Evangelische Kirchentag, der alle zwei Jahre stattfindet, wird vom 30. April bis zum 4. Mai 2025 in Hannover unter dem Motto "Mutig, stark, beherzt" veranstaltet. Das gab die neue Kirchentagspräsidentin, die frühere thüringische Umweltministerin Anja Siegesmund, mit Kirchentagsgeneralsekretärin Kristin Jahn bekannt. Das Motto ist an eine Stelle im ersten Korintherbrief angelehnt. "Der Kirchentag ist das größte zivilgesellschaftliche Ereignis der Bundesrepublik", sagte Siegesmund. Er solle in krisenhafter Zeit eine "Mutbotschaft" aussenden. "Wir sind eine Stadt der religiösen Vielfalt", sagte Hannovers grüner Oberbürgermeister Belit Onay bei der Vorstellung der Pläne.