21. Juni 2019, 18:43 Uhr Protestanten Klima und Kritik auf dem Kirchentag

Auch in Dortmund machen junge Aktivisten ihre Forderungen laut.

Der Klimaschutz war auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag am Freitag ein zentrales Thema. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) sagte in Dortmund, ein Klimaschutzgesetz werde dafür sorgen, "dass jetzt endlich gehandelt wird". Die Energieversorgung in Deutschland werde neu organisiert, der Ausstieg aus der Kohleverstromung komme. Eine Aktivistin der Bewegung Fridays for Future erwiderte, es sei "nahezu lächerlich", das angestrebte Gesetz als Erfolg verkaufen zu wollen. Deutschland werde seine Klimaschutzziele klar verfehlen. Anlässlich des bevorstehenden 30. Jahrestages der friedlichen Revolution in der DDR forderte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD), schnell gleiche Lebensverhältnisse in Deutschland zu schaffen. Es gebe keine Rechtfertigung mehr für ungleiche Bezahlung in Ost und West. Mit einem Appell für Hoffnung und Menschlichkeit erntete der Journalist Heribert Prantl beim Kirchentag viel Beifall. "Die Kraft der Hoffnung ist die Kraft gegen die Angst", sagte er in seinem Vortrag. Prantl, bis vor Kurzem Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung, forderte mehr Menschlichkeit in der Flüchtlingspolitik, Widerstand gegen Populismus und Mut für Lösungen in der Klimapolitik.