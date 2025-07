Nach einer Störaktion des Künstlerkollektivs „Zentrum für Politische Schönheit“ (ZPS) beim Sommerinterview des Senders ARD mit AfD-Chefin Alice Weidel am Sonntag hat die Berliner Polizei zwei Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Diese richteten sich gegen eine 64-Jährige und einen 39-Jährigen, da die Aktion nicht angemeldet gewesen sei, teilte die Polizei am Montag mit. Die Störer hatten in unmittelbarer Nähe des aufgezeichneten Gesprächs über eine auf einem Bus installierte Lautsprecheranlage lautstark Musik abgespielt. Die Proteste waren in der Fernsehübertragung deutlich zu hören. Die Polizei beendete nach eigenen Angaben die Aktion nach 30 Minuten. Demnach hatten sich daran etwa 40 Personen beteiligt.