Von Matthias Drobinski, Frankfurt

Aus Protest gegen den Bau des letzten Teilstücks der A 49 durch den Dannenröder Forst bei Homberg (Ohm) und andere Waldgebiete haben sich am Montagmorgen Aktivistinnen und Aktivisten von mehreren Autobahnbrücken im Rhein-Main-Gebiet abgeseilt und so den Berufsverkehr erheblich behindert. Die A 3 war am frühen Morgen zwischen dem Wiesbadener Kreuz und Niedernhausen in beide Richtungen gesperrt, dort hatten sich drei Protestierende bis fast auf die Fahrbahn heruntergelassen. Auch auf der A 661 bei Offenbach und der A 5 bei Neu-Isenburg gab es kilometerlange Staus, weil die Autobahnen zeitweise gesperrt waren. Bei einer Abseilaktion am 13. Oktober auf der A 3 bei Idstein hatte es einen schweren Unfall gegeben - ein Auto war am Stau-Ende auf einen Lkw aufgefahren, der Fahrer des Pkw wurde schwer verletzt.

"Die Politik schafft es nicht, die Klimaziele einzuhalten und die Verkehrswende umzusetzen - da müssen wir eben selbst ran", hieß es auf dem Twitter-Account "Dannenröder Wald-Besetzung" zur Begründung. "Dadurch, dass wir hängen, erzeugen wir einen künstlichen Stau und Aufmerksamkeit", sagte eine Aktivistin auf der A 3. Die Polizei musste teilweise speziell ausgebildete Kletterpolizisten per Hubschrauber einfliegen, um die Aktionen zu beenden. Gegen Mittag waren alle Autobahnen wieder frei, die Polizei nahm mehr als 30 Personen in Gewahrsam, um ihre Identität festzustellen.

Die Aktion stieß über Parteigrenzen hinweg auf Kritik. Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) sprach von einem "gezielten Angriff auf die Infrastruktur". Die Aktivisten gefährdeten Menschenleben, "um ihre radikale Gesinnung kundzutun". Der stellvertretende SPD-Fraktionschef Marius Weiß schrieb bei Twitter, die Aktionen seien "gefährlicher Irrsinn". Die FDP warf Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) vor, er ermuntere die A 49-Gegner geradezu zu solchen Aktionen, wenn er immer wieder erkläre, dass er eigentlich gegen den Autobahnbau sei.

Die Landesmitgliederversammlung der Hessischen Grünen hatte am Samstag mit großer Mehrheit eine Erklärung beschlossen, in der sie den Bau der A 49 "ein antiquiertes Projekt aus dem Betonzeitalter" nennt. Zugleich aber stellten sich die Grünen hinter den Koalitionsvertrag mit der CDU, der den Bau akzeptiert. Bauherr ist der Bund. Die Grünen-Landtagsabgeordnete Katy Walther sagte, sie verstehe "die Wut und die Verzweiflung" der Aktivisten. Das Abseilen gefährde jedoch Menschenleben und sei deshalb keine friedliche Form des Protests".