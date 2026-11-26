In der seit Jahren brodelnden Grundsatzdiskussion, wie eine zivilisierte Gesellschaft mit Prostitution umgehen sollte, gibt es einen neuen Stand. Soll man Prostitution komplett verbannen, einschließlich Strafdrohungen gegen Freier, so wie im „nordischen Modell“ der skandinavischen Staaten? Oder soll man Prostitution bloß regulieren, zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen? Eine Expertenkommission der Bundesregierung hat jetzt Empfehlungen vorgelegt. Einberufen durch Familienministerin Karin Prien (CDU), schlagen die zwölf Mitglieder der Kommission – sechs Männer und sechs Frauen – deutlich strengere Regeln als bisher in Deutschland vor. Prien sieht darin die „Chance auf einen echten Paradigmenwechsel“. Kurz gesagt: Es wird skandinavisch. Vieles, was derzeit noch als legale Sexarbeit gilt, soll in Zukunft verboten werden.