Im Zusammenhang mit einer propalästinensischen Demonstration in Berlin-Tiergarten hat die Polizei am Mittwochabend 18 Menschen vorläufig festgenommen. 17 Anzeigen wurden gefertigt, unter anderem wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung, wie ein Polizeisprecher bilanzierte. Ein Beamter sei durch einen Schlag mit einer Fahnenstange leicht verletzt worden. Laut Polizei nahmen an der spontanen Demonstration vor dem Rathaus Tiergarten bis zu 180 Menschen teil. Als die Veranstalter einige Personen von der Demo ausschlossen, sei es zu Auseinandersetzungen zwischen unterschiedlichen Gruppen gekommen. Zu der Demonstration unter dem Motto „Hands off Lebanon now - In Solidarität mit Libanon & Palästina“ war in sozialen Netzwerken aufgerufen worden.