Die EU-Staaten haben Sanktionen gegen die Plattform Voice of Europe und drei russische Medien beschlossen. Damit werden sie in der gesamten EU gesperrt, wie die Länder am Freitag mitteilten. Voice of Europe - mit Sitz in Prag - steht unter Verdacht, prorussische Propaganda in der EU verbreitet und Geld an europäische Politiker gezahlt zu haben. Neben Voice of Europe sind auch die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti sowie die Zeitungen Iswestija und Rossijskaja Gaseta von dem Sendeverbot betroffen. Nach Angaben der EU-Länder dürfen die Medien und ihre Mitarbeiter aber weiterhin in der EU recherchieren und Interviews durchführen. Das Portal Voice of Europe, das seinen Sitz zuletzt in Tschechien hatte, steht auch in Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen gegen die AfD-Abgeordneten Petr Bystron und Maximilian Krah in der Kritik. Beide Politiker bestreiten, Geld von Russland angenommen zu haben. Die Justiz ermittelt. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine haben die EU-Mitgliedstaaten bereits etlichen Medien die Lizenz entzogen. Darunter sind beispielsweise Sputnik, Russia Today und Rossiya.