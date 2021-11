In Deutschlands Klassenzimmern dürfte es in den nächsten Jahren voller werden. Wie aus einer am Freitag veröffentlichten Prognose hervorgeht, rechnet die Kultusministerkonferenz (KMK) damit, dass die Zahl der Schülerinnen und Schüler im Jahr 2035 bei 11,8 Millionen liegen wird - und damit um eine Million höher als 2020. Das wäre ein Anstieg um fast zehn Prozent. Besonders die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen müssen sich auf mehr Schüler einstellen, ihnen sagt die KMK ein Wachstum von mehr als 15 Prozent voraus. In den ostdeutschen Flächenländern sollen die Zahlen dagegen leicht sinken. Das Statistische Bundesamt hatte gemeldet, dass in diesem Jahr so viele Kinder eingeschult wurden wie zuletzt vor 14 Jahren.