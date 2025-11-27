Der Deutsche Spendenrat rechnet in diesem Jahr mit weniger Spendeneinnahmen für gemeinnützige Organisationen. Die Prognose für das Gesamtjahr liege bei rund 4,7 Milliarden Euro im Vergleich zu etwa 5,1 Milliarden Euro im vergangenen Jahr, wie der Dachverband spendensammelnder Organisationen am Donnerstag mitteilte. Zur Begründung für den Rückgang verwies der Spendenrat auf „herausfordernde Rahmenbedingungen“: Inflation, hohe Lebenshaltungskosten, Verunsicherung über die künftige Rentenhöhe und hohe Pflegekosten schränkten die Budgets vieler Haushalte ein. Martin Wulff, Geschäftsführer des Spendenrats, sprach von einem leicht sinkenden Spendenaufkommen, sieht aber „keinen Grund zur Sorge“. Rund 20 Prozent ihrer Einnahmen erzielten die Organisationen in der Weihnachtszeit.Eine positive Dynamik gebe es in der mittleren Altersgruppe. So verzeichnet der Spendenrat bei den 40- bis 49-Jährigen einen Anstieg um sechs Prozent und bei den 60- bis 69-Jährigen einen Anstieg um elf Prozent. Jedoch sei erstmals in der Altersgruppe über 70 Jahre das Spendenaufkommen deutlich gesunken, sagte Wulff. Auch hier spielten vermutlich höhere Lebenshaltungskosten eine Rolle. Hochgerechnet gebe es 11,8 Millionen Geldspender. Das sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Rückgang um 1,4 Millionen.