Von Christina Berndt

Der Virologe Christian Drosten hat die Pandemie soeben für beendet erklärt. Nach diesem Winter werde das Virus kaum noch eine Rolle spielen, sagte er dem Tagesspiegel. Doch sein Kollege Oliver Keppler mag an den "Burgfrieden" noch nicht recht glauben. Friedlich wie ein gelungenes Weihnachtsfest hat sich das Coronavirus in den letzten Tagen des Jahres 2022 präsentiert. Aber ob es so friedlich bleibt? "Das Virus hat uns so oft überrascht. Wir müssen in jedem Fall auf den Zehenspitzen stehen, die Lage beobachten und wachsam sein", sagt Keppler, der Direktor der Virologie an der Universität München ist.